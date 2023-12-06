«Дітям змінюють імена, прізвища». Як повернути депортованих дітей з Росії? | Новини Приазов’я

Лідер російської партії «Справедлива Росія-Патріоти-За правду» Сергій Миронов і його дружина Інна Варламова минулого року вдочерили вивезену з України дитину. Матеріал про це нещодавно опублікувало російське видання «Важные истории». Як повідомили журналісти, ідеться про дівчинку Маргариту Прокопенко, якій на момент викрадення, у серпні минулого року, було 10 місяців.

Вона перебувала у дитячому будинку в Херсоні. Згодом російська сім’я їй повністю змінила особисті дані, тепер вона стала «Мариною Мироновою», а місцем її народження значиться місто Подольськ Московської області, стверджують розслідувачі. Втім, дівчинку вивезли не одну. Також до Москви забрали дворічного хлопчика. Їх повезли туди начебто для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування і проходження реабілітації».

Знайоме із ситуацією джерело розповіло журналістам, що біологічна мати дівчинки позбавлена батьківських прав, а батько помер. При цьому вона має інших родичів в Україні. Доля вивезеного із Херсона хлопчика до кінця невідома. За даними «Важных историй», у вересні 2023 року він отримав свідоцтво про народження, з якого випливає, що дитина перебуває в Московській області.

Російський політик Сергій Миронов після виходу журналістського розслідування назвав його «фейком».

Що відомо про дітей, яких минулого року вивезли до Росії з дитячого будинку у Херсоні? Кого з них всиновили російські сім'ї, і які це матиме наслідки? Наскільки складно повернути до України дітей, які не мають батьків чи інших законних представників?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.