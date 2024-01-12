«Не рятували ні живих, ні мертвих». Як РФ приховує кількість жертв через руйнацію Каховської ГЕС? | Новини Приазов'я

Підконтрольна Росії окупаційна влада занижувала кількість загиблих під час повені, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС на півдні Херсонської області. Про це у своєму розслідуванні повідомило агентство Associated Press.

За даними російської сторони, на підконтрольній їй території після обвалу дамби 6 червня потонули 59 людей. Розслідування Associated Press показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одному лише місті Олешки. На той час воно було одним із найбільш густонаселених і постраждалих від повені районах – близько 16 тисяч жителів.

Агентство наголошує, що російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів. До померлих не допускали місцевих медиків та волонтерів і навіть погрожували їм, коли вони ігнорували ці накази.

Розслідувачі поспілкувалися з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, однією волонтеркою, яка ховала тіла – вона сказала, що пізніше їй погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами – вони передавали розвіддані з цього району українській стороні. Російська влада не надала коментарі журналістам агентства.

Нагадаємо, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.

Скільки людей загинуло на лівому березі Херсонщини внаслідок повені спричиненої руйнацією греблі Каховської ГЕС? Які дії вживала окупаційна влада щодо порятунку людей? Як зараз живуть люди на постраждалих від повені територіях?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.