«Голоси заручників також зарахують за Путіна». Незаконні вибори в окупації | Новини Приазов’я

На окупованих територіях України почалося дострокове голосування на незаконних виборах президента Росії. Як повідомляє окупаційна влада захопленої частини Херсонщини, з 27 по 29 лютого їх проводять в Олешківській, Верхньорогачицькій, Генічеській, Горностаївській, Каланчацькій і Новотроїцькій громадах та у місті Нова Каховка.

А з 1 по 3 березня голосування планують провести на територіях Великолепетиської, Голопристанської, Іванівської, Каховської, Нижньосірогозької, Скадовської та Чаплинської громад. Російське інформаційне агентство ТАСС пояснює, що дострокові голосування на виборах зазвичай проводять на полярних станціях, а також у важкодоступних чи віддалених регіонах.

Так звана голова Центральної виборчої комісії окупованої частини Херсонщини Марина Захарова повідомила, що голосування проводять у різний спосіб - як у приміщеннях, так і на прибудинкових територіях.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 19 лютого повідомили, що на окуповані території Запорізької та Херсонської областей з Росії прибули працівники, які будуть наглядати за роботою виборчих дільниць та фальсифікувати результати голосувань. Також до 10 березня вони мають прозвітувати про готовність до основного етапу нелегітимних виборів працівників підприємств на окупованих територіях.

Як Росія проводить дострокові голосування в межах незаконних президентських виборів на окупованих територіях України? Як окупаційна влада тисне на місцевих жителів, аби змусити їх проголосувати? Як Росія буде використовувати проти України результати нелегітимних виборів, які отримає на окупованих територіях?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.