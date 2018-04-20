У 2017 році правоохоронцям передали справи щодо 100 працівників пенітенціарної системи – Мін’юст

У 2017 році до правоохоронних органів передали кримінальні провадження щодо більш ніж 100 працівників пенітенціарної системи, повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

«Це різного виду злочини, щодо яких тривають як службові перевірки, так і відкриті кримінальні справи», – зазначив він.

56 особам у 2017 році оголосили вироки, повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру в місцях несвободи Генпрокуратури України В’ячеслав Свірець.

«У 2016 році було оголошено 35 обвинувальних вироків. У 2017 році – 56. Вироки набули законної сили», – сказав Свірець.

За словами Дениса Чернишова, статистика злочинів серед працівників пенітенціарної системи зросла, тому Міністерство юстиції запроваджує щорічну перевірку доброчесності керівників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

«Щодо 134 керівників установ буде проведена перевірка. Згодом це буде стосуватися всіх працівників, але сьогодні ми говоримо про перший етап очищення системи», – сказав Чернишов.

Перевірку планують розпочати з червня. Її здійснюватиме комісія із представників прокуратури, громадськості та міжнародних організацій, додав Чернишов.