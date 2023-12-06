Обличчя ЗСУ. Фоторепортаж Радіо Свобода до Дня Збройних сил України

ЗСУ складаються із Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Повітряних та Військово-морських сил. Окрім основних родів військ, до складу ЗСУ входять підрозділи Територіальної оборони, Військова служба правопорядку, Медична, Капеланська, Юридична та Соціально-психологічна служби.

День Збройних сил України набув особливого значення у 2014-му році – після початку агресії Росії, і став всенародним визначним днем в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

ЗСУ своїм затятим спротивом, оригінальними несиметричними діями, успіхом на фронті здивували весь світ і зруйнували міф про непереможність російської армії.

Дата 6 грудня є знаковою і для періоду визвольних змагань України у 1917−1921 роках.

Історичні ремарки взяті із публікацій Українського інституту Національної пам'яті.