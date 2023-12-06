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Обличчя ЗСУ. Фоторепортаж Радіо Свобода до Дня Збройних сил України

6 грудня — це день, коли в 1991 році український парламент ухвалив закон «Про Збройні сили України». Закон визначає ЗСУ як «військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладається обов'язок обороняти України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності»

ЗСУ складаються із Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Повітряних та Військово-морських сил. Окрім основних родів військ, до складу ЗСУ входять підрозділи Територіальної оборони, Військова служба правопорядку, Медична, Капеланська, Юридична та Соціально-психологічна служби.

День Збройних сил України набув особливого значення у 2014-му році – після початку агресії Росії, і став всенародним визначним днем в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

ЗСУ своїм затятим спротивом, оригінальними несиметричними діями, успіхом на фронті здивували весь світ і зруйнували міф про непереможність російської армії.

Дата 6 грудня є знаковою і для періоду визвольних змагань України у 1917−1921 роках.

Історичні ремарки взяті із публікацій Українського інституту Національної пам'яті.

Кулеметник Олександр із позивним &laquo;Доля&raquo;. Перекур біля бойової позиції, що неподалік від&nbsp;Соледару&nbsp;Донецької області, 14 січня 2023 року. &laquo;Доля&raquo; йде до кулеметної точки та прострілює довірену йому ділянку, щоб перешкодити руху сил супротивника. Після серії коротких черг &laquo;Доля&raquo; тягнеться за цигаркою, закурює і розповідає: &laquo;Ми он із тієї посадки відходили 2,5 години. З боєм. 1200 метрів йшли 2,5 години. Я мав шість магазинів, набитих патронами, ще в кишенях &nbsp;&ndash; розсипом. Йшли і відстрілювалися. Вже пізніше, коли потрапив на базу, то побачив, що у магазині залишився один патрон, ще один &ndash; у патроннику. Витратили усе, що мали&raquo;. До війни Олександр був комірником у торговельному центрі, після мобілізації&nbsp;&ndash; піхотинець в окремому гірсько-штурмовому батальйні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади &laquo;Едельвейс&raquo;&nbsp;
1 Кулеметник Олександр із позивним «Доля». Перекур біля бойової позиції, що неподалік від Соледару Донецької області, 14 січня 2023 року.

«Доля» йде до кулеметної точки та прострілює довірену йому ділянку, щоб перешкодити руху сил супротивника. Після серії коротких черг «Доля» тягнеться за цигаркою, закурює і розповідає: «Ми он із тієї посадки відходили 2,5 години. З боєм. 1200 метрів йшли 2,5 години. Я мав шість магазинів, набитих патронами, ще в кишенях  – розсипом. Йшли і відстрілювалися. Вже пізніше, коли потрапив на базу, то побачив, що у магазині залишився один патрон, ще один – у патроннику. Витратили усе, що мали». До війни Олександр був комірником у торговельному центрі, після мобілізації – піхотинець в окремому гірсько-штурмовому батальйні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» 
Україна отримає ракети, танки, і можливо, навіть, бойову авіацію та ще багато чого.&nbsp; Але є ресурс, який неможливо відновити, і з яким союзники не допоможуть. Це &ndash; люди. На фото бронежилети, спорядження та аптечки загиблих і поранених українських військових. Десь під Соледаром Донецької області. Січень 2023 року. 6 грудня&nbsp; &ndash; це&nbsp;день, коли в&nbsp;1991 році український парламент ухвалив закон &laquo;Про Збройні сили України&raquo;. Закон визначає ЗСУ як&nbsp;&laquo;військове формування, на&nbsp;яке відповідно до&nbsp;Конституції України покладається обов&#39;язок обороняти України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності&raquo;
2 Україна отримає ракети, танки, і можливо, навіть, бойову авіацію та ще багато чого. 
Але є ресурс, який неможливо відновити, і з яким союзники не допоможуть. Це – люди.

На фото бронежилети, спорядження та аптечки загиблих і поранених українських військових. Десь під Соледаром Донецької області. Січень 2023 року.

6 грудня  – це день, коли в 1991 році український парламент ухвалив закон «Про Збройні сили України». Закон визначає ЗСУ як «військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладається обов'язок обороняти України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності»
Юрій Саманюк, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої&nbsp;&nbsp;бригади &laquo;Холодний Яр&raquo;. Позивний &laquo;Тринадцятий&raquo;. Фото з Бахмута, за який точаться жорстокі бої.&nbsp;25 лютого 2023 року&nbsp; Саманюк загинув у&nbsp;червні 2023-го на Запорізькому напрямку
3 Юрій Саманюк, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої  бригади «Холодний Яр». Позивний «Тринадцятий». Фото з Бахмута, за який точаться жорстокі бої. 25 лютого 2023 року 

Саманюк загинув у червні 2023-го на Запорізькому напрямку
&laquo;Б&#39;ємо і б&#39;ємо їх, шакалів. Лізуть, як таргани з-за печі. Тут інакше ніяк. Тримаємо, що можемо. Що не можемо, теж тримаємо. Тримаємо все&raquo;,&nbsp;&ndash; каже військовий&nbsp;93-ї окремої механізованої&nbsp;&nbsp;бригади &laquo;Холодний Яр&raquo; Юрій. Так він описав ситуацію у Бахмуті 25 лютого&nbsp;&nbsp;2023 року. Дата 6 грудня є знаковою і для періоду визвольних змагань України у&nbsp;1917&minus;1921 роках
4 «Б'ємо і б'ємо їх, шакалів. Лізуть, як таргани з-за печі. Тут інакше ніяк. Тримаємо, що можемо. Що не можемо, теж тримаємо. Тримаємо все», – каже військовий 93-ї окремої механізованої  бригади «Холодний Яр» Юрій. Так він описав ситуацію у Бахмуті 25 лютого  2023 року.

Дата 6 грудня є знаковою і для періоду визвольних змагань України у 1917−1921 роках
Хвилина відпочинку. Можна перекурити і перевести подих&hellip;Військовий&nbsp;93-ї окремої механізованої&nbsp;&nbsp;бригади &laquo;Холодний Яр&raquo;. Бахмут, 25&nbsp;&nbsp;лютого&nbsp;&nbsp;2023 року&nbsp;
5 Хвилина відпочинку. Можна перекурити і перевести подих…Військовий 93-ї окремої механізованої  бригади «Холодний Яр». Бахмут, 25  лютого  2023 року 
&laquo;Чіга&raquo; і рояль&nbsp; Під час артобстрілу військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади &laquo;Холодний Яр&raquo; із позивним &laquo;Чіга&raquo; в одному з підвалів добуває звуки із того, що залишилося від рояля. Бахмут, 25 лютого&nbsp;&nbsp;2023 року&nbsp;
6 «Чіга» і рояль 
Під час артобстрілу військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» із позивним «Чіга» в одному з підвалів добуває звуки із того, що залишилося від рояля. Бахмут, 25 лютого  2023 року 
Ігор, 31 рік, водій-механік танка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади &laquo;Едельвейс&raquo; на бойових позиціях. Донеччина, березень 2023 року. Саме 6 грудня 1919 року розпочався Перший зимовий похід&nbsp;&ndash; партизанський рейд з&#39;єднань Армії Української Народної Республіки (УНР) тилами денікінських та більшовицьких військ. Ця&nbsp;операція тривала рівно п&rsquo;ять місяців (до&nbsp;6 травня 1920 року). А розпочалася вона, коли українські війська опинилися в&nbsp;оточенні трьох ворожих армій&nbsp;&ndash; Червоної, Добровольчої та&nbsp;польської
7 Ігор, 31 рік, водій-механік танка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» на бойових позиціях. Донеччина, березень 2023 року.

Саме 6 грудня 1919 року розпочався Перший зимовий похід – партизанський рейд з'єднань Армії Української Народної Республіки (УНР) тилами денікінських та більшовицьких військ. Ця операція тривала рівно п’ять місяців (до 6 травня 1920 року). А розпочалася вона, коли українські війська опинилися в оточенні трьох ворожих армій – Червоної, Добровольчої та польської
Артилеристи&nbsp;44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку. Березень 2023 року
8 Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку. Березень 2023 року
Підготовка до бойової роботи. Часів Яр, травень 2023 року&nbsp;
9 Підготовка до бойової роботи. Часів Яр, травень 2023 року 
Український військовий і пес &laquo;Кубик&raquo; продовжують оберігати й захищати спокій українців вдень і вночі. Позиції ЗСУ, район Красногорівки і Мар&rsquo;їнки. Донецька область, травень 2023 року Учасники походу під командуванням генерал-полковника Армії УНР Михайла Омеляновича-Павленка подолали понад 2500 кілометрів територією сучасних Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей. Вони провели майже 50 переможних боїв. &laquo;Похід став однією з&nbsp;найгероїчніших і найуспішніших бойових операцій часів Української революції 1917&minus;1921 років&raquo;,&nbsp;&ndash; нагадує Інститут національної пам&rsquo;яті
10 Український військовий і пес «Кубик» продовжують оберігати й захищати спокій українців вдень і вночі. Позиції ЗСУ, район Красногорівки і Мар’їнки. Донецька область, травень 2023 року

Учасники походу під командуванням генерал-полковника Армії УНР Михайла Омеляновича-Павленка подолали понад 2500 кілометрів територією сучасних Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей. Вони провели майже 50 переможних боїв. «Похід став однією з найгероїчніших і найуспішніших бойових операцій часів Української революції 1917−1921 років», – нагадує Інститут національної пам’яті
Володимир із Вінниччини, 51 рік. До повномасштабного вторгнення був різноробом на виробництві. &laquo;Хочеться цивільним сказати: хай не забувають, що війна ще йде, і не треба розслаблятися. Треба ж якось думати, що тут теж їх захищають &ndash; їхню спокійну ніч і спокійний день. Перше, що зроблю після перемоги, висплюсь&raquo;, &ndash; каже Володимир. Позиції ЗСУ, район Красногорівки і Мар&rsquo;їнки. Донецька область, травень 2023 року
11 Володимир із Вінниччини, 51 рік.
До повномасштабного вторгнення був різноробом на виробництві.
«Хочеться цивільним сказати: хай не забувають, що війна ще йде, і не треба розслаблятися. Треба ж якось думати, що тут теж їх захищають – їхню спокійну ніч і спокійний день. Перше, що зроблю після перемоги, висплюсь», – каже Володимир. Позиції ЗСУ, район Красногорівки і Мар’їнки. Донецька область, травень 2023 року
Боєць ЗСУ закриває вуха під час сильного російського артобстрілу.. Часів Яр, травень 2023 року&nbsp;
12 Боєць ЗСУ закриває вуха під час сильного російського артобстрілу.. Часів Яр, травень 2023 року 
Військовий спілкується з родиною у світлі червоного ліхтарика. Через декілька годин&nbsp;&ndash;&nbsp;він і його підрозділ братиме участь у штурмових&nbsp;&nbsp;діях на північ від Бахмута. Травень 2023 року&nbsp;
13 Військовий спілкується з родиною у світлі червоного ліхтарика.

Через декілька годин – він і його підрозділ братиме участь у штурмових  діях на північ від Бахмута. Травень 2023 року 
Українські військові під звуки артпідготовки висуваються на штурм ворожих позицій. Район Бахмута,11 травня 2023 року
14 Українські військові під звуки артпідготовки висуваються на штурм ворожих позицій. Район Бахмута,11 травня 2023 року
Перед штурмом, район Бахмута, 11 травня 2023 року. Повстанський рух українців проти більшовицької окупації не&nbsp;лише зберіг армію УНР, але й&nbsp;набув такої сили, що&nbsp;став одним із чинників тимчасової зміни умов радянської окупації. Комуністи змушені були в&nbsp;1920-х роках піти на&nbsp;поступки в&nbsp;національному й&nbsp;економічному питаннях: відмовитися від політики &laquo;воєнного комунізму&raquo;, впровадити українізацію... Ненадовго...Далі були розкуркулення, колективізація і Голодомор
15 Перед штурмом, район Бахмута, 11 травня 2023 року.

Повстанський рух українців проти більшовицької окупації не лише зберіг армію УНР, але й набув такої сили, що став одним із чинників тимчасової зміни умов радянської окупації. Комуністи змушені були в 1920-х роках піти на поступки в національному й економічному питаннях: відмовитися від політики «воєнного комунізму», впровадити українізацію...
Ненадовго...Далі були розкуркулення, колективізація і Голодомор
Убитий ліс... Військовий 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади &laquo;Едельвейс&raquo; під час штурму позиціях Збройних Сил РФ. Район Бахмута,11 травня 2023 року
16 Убитий ліс...
Військовий 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» під час штурму позиціях Збройних Сил РФ. Район Бахмута,11 травня 2023 року
Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади &laquo;Едельвейс&raquo; під час штурму ворожих позицій взяли в полон військового російської армії. За словами полоненого, їм чотири дні не привозили їжу й воду на позиції. Район Бахмута, 11 травня 2023 року
17 Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» під час штурму ворожих позицій взяли в полон військового російської армії. За словами полоненого, їм чотири дні не привозили їжу й воду на позиції. Район Бахмута, 11 травня 2023 року
Пощастило вижити... Екіпаж БМП, який за декілька хвилин до цього, під час штурму ворожих позицій, наїхав на протитанкову міну. Район Бахмута, 11 травня 2023 року
18 Пощастило вижити...
Екіпаж БМП, який за декілька хвилин до цього, під час штурму ворожих позицій, наїхав на протитанкову міну. Район Бахмута, 11 травня 2023 року
Побратими виносять тіло товариша, загиблого під час штурму російських позицій. Район Бахмута, 11 травня 2023 року
19 Побратими виносять тіло товариша, загиблого під час штурму російських позицій. Район Бахмута, 11 травня 2023 року
&laquo;Піт артилерії рятує кров піхоти&raquo; Військові 24-ї ОМБр імені короля Данила заряджають реактивну систему залпового вогню БМ-21 &laquo;Град&raquo; Бахмутський&nbsp;напрямок, травень 2023 року. ЗСУ складаються із Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Повітряних та Військово-морських сил. Окрім основних родів військ, до складу ЗСУ входять підрозділи Територіальної оборони, Військова служба правопорядку, Медична, Капеланська, Юридична та Соціально-психологічна служби
20 «Піт артилерії рятує кров піхоти»

Військові 24-ї ОМБр імені короля Данила заряджають реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» Бахмутський напрямок, травень 2023 року.

ЗСУ складаються із Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Повітряних та Військово-морських сил. Окрім основних родів військ, до складу ЗСУ входять підрозділи Територіальної оборони, Військова служба правопорядку, Медична, Капеланська, Юридична та Соціально-психологічна служби
Роман (24 роки) з Чернігівщини, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. У цивільному житті працював трактористом, зараз механік-водій трофейного танка Т-80 . Українські танкісти сьогодні &ndash; це більше про мужність і відданість, ніж про військову спеціальність. Нереально складні бойові умови та важка фізична праця. Донецька область, червень 2023 року
21 Роман (24 роки) з Чернігівщини, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
У цивільному житті працював трактористом, зараз механік-водій трофейного танка Т-80 .
Українські танкісти сьогодні – це більше про мужність і відданість, ніж про військову спеціальність. Нереально складні бойові умови та важка фізична праця. Донецька область, червень 2023 року
Український військовий із позивним &laquo;Борода&raquo; з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Усередині зруйнованого будинку культури села Благодатне на Донеччині. 17 червня 2023 року&nbsp;
22 Український військовий із позивним «Борода» з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Усередині зруйнованого будинку культури села Благодатне на Донеччині. 17 червня 2023 року 
Український військовий із позивним &laquo;Борода&raquo; з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розправляє український прапор у звільненому селі Благодатне на Донеччині. 17 червня 2023 року. День Збройних сил України набув особливого значення у 2014-му році &ndash; після початку агресії Росії, і став всенародним визначним днем в умовах повномасштабного вторгнення Росії. ЗСУ своїм затятим спротивом, оригінальними несиметричними діями, успіхом на фронті здивували весь світ і зруйнували міф про непереможність російської армії&nbsp;
23 Український військовий із позивним «Борода» з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розправляє український прапор у звільненому селі Благодатне на Донеччині. 17 червня 2023 року.

День Збройних сил України набув особливого значення у 2014-му році – після початку агресії Росії, і став всенародним визначним днем в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

ЗСУ своїм затятим спротивом, оригінальними несиметричними діями, успіхом на фронті здивували весь світ і зруйнували міф про непереможність російської армії 
Пілоти аеророзвідки 47-ї&nbsp; окремої механізованої бригади &laquo;Ма́ґура&raquo; ЗСУ на Запорізькому напрямку. Червень 2023 року. Саме аеророзвідники шукають цілі для артилерії, мінометів, підтримують піхоту і дають актуальну інформацію, що допомагає ефективно вражати супротивника
24 Пілоти аеророзвідки 47-ї  окремої механізованої бригади «Ма́ґура» ЗСУ на Запорізькому напрямку. Червень 2023 року.

Саме аеророзвідники шукають цілі для артилерії, мінометів, підтримують піхоту і дають актуальну інформацію, що допомагає ефективно вражати супротивника
&laquo;Раніше працював водієм, а зараз на БМ-21 знайшов схожу роботу&raquo;, &ndash; посміхаючись говорить Григорій. Йому 50 років, він з Черкащини. &laquo;А після перемоги дітям буду допомагати, у мене два сини, один воював, після поранення, зараз обмежено придатний&raquo;, &ndash; розповідає Григорій. Запорізький напрямок, червень 2023 року
25 «Раніше працював водієм, а зараз на БМ-21 знайшов схожу роботу», – посміхаючись говорить Григорій. Йому 50 років, він з Черкащини.
«А після перемоги дітям буду допомагати, у мене два сини, один воював, після поранення, зараз обмежено придатний», – розповідає Григорій.
Запорізький напрямок, червень 2023 року

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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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