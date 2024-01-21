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Як українська армія стримує тиск Росії в лісах Кремінної

Як українська армія стримує тиск Росії в лісах Кремінної
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Як українська армія стримує тиск Росії в лісах Кремінної

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Також у випуску – унікальні кадри визволення українського бійця, який опинився у полоні на нулі.

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Російська армія штурмує позиції ЗСУ у районі Кремінної. Це один із найгарячіших напрямків фронту. Як Україна відбиває атаки російських військових? Як працює артилерія ЗСУ щодо позицій противника? Як українська армія тримає оборону?

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