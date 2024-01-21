Російська армія штурмує позиції ЗСУ у районі Кремінної. Це один із найгарячіших напрямків фронту. Як Україна відбиває атаки російських військових? Як працює артилерія ЗСУ щодо позицій противника? Як українська армія тримає оборону?
Як українська армія стримує тиск Росії в лісах Кремінної
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18:00, 31 грудня 2023
Мобілізація: кого заберуть на фронт 2024 року в Росії? | Донбас Реалії
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18:00, 24 грудня 2023
Україна змінить тактику у війні з Росією у 2024? | Донбас Реалії
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18:00, 10 грудня 2023
Удари по території Росії змінюють хід війни? | Донбас Реалії
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16:31, 04 грудня 2023
Бої на нулі: 200 метрів до російських позицій. Як воює ТРО? | Донбас Реалії
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13:12, 27 листопада 2023
Наступ Росії: армія РФ атакує на багатьох напрямках | Донбас Реалії
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18:00, 19 листопада 2023
Як технології зупиняють атаки російської армії | Донбас Реалії
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