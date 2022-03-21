Нова тактика Путіна, обстріл ТРЦ у Києві, «заколот у Кремлі» | Свобода Live

У Києві знову лунали вибухи

Внаслідок обстрілу у Подільському районі міста загинули вісім людей, спричинені масштабні руйнування. Зокрема, зайнялась будівля одного з торговельних центрів. Серед загиблих – працівник компанії Леруа Мерлен, яка продовжує роботу в Росії.

Путін імовірно перейшов до плану «Б» в Україні.

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників повідомило, що Володимир Путін імовірно змінив тактику війни проти України. За інформацією видання, Путін хоче здобути сухопутний коридор між окупованими Донбасом та Кримом. При цьому від планів захопити Київ у Кремлі поки відмовилися.

Російська верхівка розглядає можливість заколоту проти Путіна, повідомили в українській військовій розвідці 20 березня.

Імовірно там розглядають сценарії «отруєння, раптової хвороби, нещасного випадку» для відсторонення Путіна і відновлення економічних зв’язків із Заходом. За даними розвідки, наступником Путіна нібито розглядається директор ФСБ Олександр Бортников. Саме він відповідав за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії. Чи можливий палацовий переворот у Росії?

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