«Вдень у нас Монако, а вночі Афганістан». Чому українці їдуть відпочивати в атаковану Росією Одесу

Росія регулярно атакує Одесу – лише кілька днів тому, 24 липня, місто зазнало масованої атаки ударними безпілотниками. За даними місцевої влади, зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі міста, також була пожежа знаменитому ринку Привоз. Однак при цьому – пляжі Одеси заповнені туристами. Хто і чому приїжджає відпочивати до міста, по якому постійно б'є агресор – у матеріалі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

Кожному, хто приїжджає відпочивати до Одеси, доводиться зважувати ризики: російські військові регулярно атакують місто дронами «Шахед», а кілька разів –обстрілювали ракетами з касетною бойовою частиною.

Марія і Юрій приїхали з Харкова. Кажуть, що «трохи боялися», але Харків зазнає обстрілів постійно: «Чого боятися? У нас щодня прилітає».

«Знали, куди їдемо, знали, що може бути страшно, але потрібно відпочити. Таке відчуття, що всі люди з України втекли сюди і тут живуть», – додають вони.

Іван з родиною виїхав на відпочинок уперше з 2022 року. «Дітям потрібно подарувати відпочинок. Як не як, хоч війна й триває, а їхнє дитинство неминуче закінчується, тому його необхідно зробити щасливим», – розмірковує він.

Дітям потрібно подарувати відпочинок

Уночі агресор вчергове б'є по Одесі: канонаду й вибухи чутно з усіх боків. Зранку видно наслідки російського обстрілу: пошкоджено житловий комплекс, у будинках поблизу вибито вікна, поруч стоять згорілі машини.

«У нас в Одесі цього року, ви ж знаєте, що – вдень Монако, а вночі Афганістан, – каже жителька міста Олена. – Я не розумію, куди люди їдуть, бачать, що нас «гасять» щодня і щоночі. Але люди їдуть і їдуть. Пляжі забиті».

Марина Лозовенко – голова Київської районної адміністрації Одеси. Вона організовує роботу з ліквідації наслідків і розповідає, що, аби вберегти людей на відпочинку в місті, на пляжах відкрили спеціальні бомбосховища: «Це наші люди, ми хочемо, щоб люди не постраждали. У разі тривоги люди сюди заходять і пересиджують тривогу».

Ще одна послуга, яка стала популярною серед туристів через війну, – готелі з бомбосховищами.

«У нас є зона, де гості можуть просто присісти. Є зона, де у нас є стільці й столи. Також у нас є зона з ліжками – коли вночі є повітряна тривога, гості можуть спуститися й продовжити свій сон», – показує захищені кімнати в готелі Юлія Тисячна, генеральна менеджерка двох історичних готелів в Одесі. Один із них армія Росії вже двічі обстрілювала ракетами.

У нас в Одесі цього року, ви ж знаєте, що – вдень Монако, а вночі Афганістан

«Основний пріоритет цього сезону – безпека, – продовжує Юлія. – Безпека для гостей, безпека для співробітників. Попит є. Ми бачимо, що гості приїжджають, і ми бачимо, що здебільшого це локальний гість з інших регіонів України. Чому? Зараз ми розуміємо, що це – єдине морське узбережжя, яке є в нас у країні, але хочу зазначити, що це – зараз. Ми сподіваємося й віримо, що все ще попереду і все буде Україна».

Ще одна прикмета воєнного часу: якщо раніше гості просили номери з видом на море, то тепер просять з вікнами у внутрішній двір. Адже дрони летять саме з боку моря.

Ірина Голосна – представниця великої мережі готелів, вона показує готелі «Брістоль» і «Пасаж». Останній – пам’ятка ЮНЕСКО, цього року йому виповнилося 125 років. На будівлях – сліди від обстрілів.

Ірина каже, що в Одесі на гостей дуже чекають, але просить дотримуватися правил безпеки: «Перше – це не ігнорувати тривогу, друге – завжди знати, де є якесь укриття. Це рятує. А по-третє – просто бути дружелюбним і веселим, як це завжди було в Одесі. Торік наша мерія фіксувала рекорд гостей, і я сподіваюся, що цього року їх буде ще більше».

На думку Ірини, люди їдуть відпочивати навіть під час обстрілів, тому що втомилися боятися: «Ну яка психіка витримає от стільки? Продовжуємо жити, а що робити».

В Одеській області відкриті 12 пляжів, 11 із них – у самій Одесі. Один з відкритих у місті пляжів – інклюзивний. Тут відпочивають зокрема ветерани після тяжких поранень.

Якщо заборона і написано: «Заборонено купатися» – тоді ні в жодному разі

В адміністрації міста наполягають, що відпочивати можна лише там, де дозволено офіційно.

«Пляжі, які відкриті, тоді можна купатися. Якщо заборона і написано: «Заборонено купатися» – тоді ні в жодному разі. Чому? Тому що перед сезоном водолази досліджують територію, дно, пісок. І щомісяця обстежують, що і як там відбувається. Ми ж не знаємо наших сусідів і що вони там скинули», – пояснює голова Київської районної адміністрації Одеси Марина Лозовенко.

Мінно-вибухову травму можна отримати і у воді, і на пляжі. Але багато хто вирішує ризикнути і їде, наприклад, у Грибівку – пляж за сорок хвилин їзди від Одеси. Тут узбережжя має інакший: колючий дріт, оборонні споруди. Людей на морі менше, але вони є й приїжджають іще.