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«Вдень у нас Монако, а вночі Афганістан». Чому українці їдуть відпочивати в атаковану Росією Одесу

Росія регулярно атакує Одесу, але міські пляжі заповнені відпочивальниками. На фото: магазин, пошкоджений внаслідок масованої атаки російськими дронами, 24 липня 2025 року
Росія регулярно атакує Одесу, але міські пляжі заповнені відпочивальниками. На фото: магазин, пошкоджений внаслідок масованої атаки російськими дронами, 24 липня 2025 року

Росія регулярно атакує Одесу – лише кілька днів тому, 24 липня, місто зазнало масованої атаки ударними безпілотниками. За даними місцевої влади, зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі міста, також була пожежа знаменитому ринку Привоз. Однак при цьому – пляжі Одеси заповнені туристами. Хто і чому приїжджає відпочивати до міста, по якому постійно б'є агресор – у матеріалі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

Кожному, хто приїжджає відпочивати до Одеси, доводиться зважувати ризики: російські військові регулярно атакують місто дронами «Шахед», а кілька разів –обстрілювали ракетами з касетною бойовою частиною.

Ринок Привоз, пошкоджений в результаті російської атаки, 24 липня 2025 року
Ринок Привоз, пошкоджений в результаті російської атаки, 24 липня 2025 року

Марія і Юрій приїхали з Харкова. Кажуть, що «трохи боялися», але Харків зазнає обстрілів постійно: «Чого боятися? У нас щодня прилітає».

«Знали, куди їдемо, знали, що може бути страшно, але потрібно відпочити. Таке відчуття, що всі люди з України втекли сюди і тут живуть», – додають вони.

Іван з родиною виїхав на відпочинок уперше з 2022 року. «Дітям потрібно подарувати відпочинок. Як не як, хоч війна й триває, а їхнє дитинство неминуче закінчується, тому його необхідно зробити щасливим», – розмірковує він.

Дітям потрібно подарувати відпочинок
Іван, відпочивальник

Уночі агресор вчергове б'є по Одесі: канонаду й вибухи чутно з усіх боків. Зранку видно наслідки російського обстрілу: пошкоджено житловий комплекс, у будинках поблизу вибито вікна, поруч стоять згорілі машини.

«У нас в Одесі цього року, ви ж знаєте, що – вдень Монако, а вночі Афганістан, – каже жителька міста Олена. – Я не розумію, куди люди їдуть, бачать, що нас «гасять» щодня і щоночі. Але люди їдуть і їдуть. Пляжі забиті».

Марина Лозовенко – голова Київської районної адміністрації Одеси. Вона організовує роботу з ліквідації наслідків і розповідає, що, аби вберегти людей на відпочинку в місті, на пляжах відкрили спеціальні бомбосховища: «Це наші люди, ми хочемо, щоб люди не постраждали. У разі тривоги люди сюди заходять і пересиджують тривогу».

Ще одна послуга, яка стала популярною серед туристів через війну, – готелі з бомбосховищами.

«У нас є зона, де гості можуть просто присісти. Є зона, де у нас є стільці й столи. Також у нас є зона з ліжками – коли вночі є повітряна тривога, гості можуть спуститися й продовжити свій сон», – показує захищені кімнати в готелі Юлія Тисячна, генеральна менеджерка двох історичних готелів в Одесі. Один із них армія Росії вже двічі обстрілювала ракетами.

У нас в Одесі цього року, ви ж знаєте, що – вдень Монако, а вночі Афганістан
Олена, жителька Одеси

«Основний пріоритет цього сезону – безпека, – продовжує Юлія. – Безпека для гостей, безпека для співробітників. Попит є. Ми бачимо, що гості приїжджають, і ми бачимо, що здебільшого це локальний гість з інших регіонів України. Чому? Зараз ми розуміємо, що це – єдине морське узбережжя, яке є в нас у країні, але хочу зазначити, що це – зараз. Ми сподіваємося й віримо, що все ще попереду і все буде Україна».

Ще одна прикмета воєнного часу: якщо раніше гості просили номери з видом на море, то тепер просять з вікнами у внутрішній двір. Адже дрони летять саме з боку моря.

Ірина Голосна – представниця великої мережі готелів, вона показує готелі «Брістоль» і «Пасаж». Останній – пам’ятка ЮНЕСКО, цього року йому виповнилося 125 років. На будівлях – сліди від обстрілів.

Ірина каже, що в Одесі на гостей дуже чекають, але просить дотримуватися правил безпеки: «Перше – це не ігнорувати тривогу, друге – завжди знати, де є якесь укриття. Це рятує. А по-третє – просто бути дружелюбним і веселим, як це завжди було в Одесі. Торік наша мерія фіксувала рекорд гостей, і я сподіваюся, що цього року їх буде ще більше».

Готель Брістоль, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки, 31 січня 2025 року
Готель Брістоль, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки, 31 січня 2025 року

На думку Ірини, люди їдуть відпочивати навіть під час обстрілів, тому що втомилися боятися: «Ну яка психіка витримає от стільки? Продовжуємо жити, а що робити».

В Одеській області відкриті 12 пляжів, 11 із них – у самій Одесі. Один з відкритих у місті пляжів – інклюзивний. Тут відпочивають зокрема ветерани після тяжких поранень.

Якщо заборона і написано: «Заборонено купатися» – тоді ні в жодному разі
Марина Лозовенко, голова Київської райадміністрації Одеси

В адміністрації міста наполягають, що відпочивати можна лише там, де дозволено офіційно.

«Пляжі, які відкриті, тоді можна купатися. Якщо заборона і написано: «Заборонено купатися» – тоді ні в жодному разі. Чому? Тому що перед сезоном водолази досліджують територію, дно, пісок. І щомісяця обстежують, що і як там відбувається. Ми ж не знаємо наших сусідів і що вони там скинули», – пояснює голова Київської районної адміністрації Одеси Марина Лозовенко.

Пляжі в Одесі заповнені відпочивальниками. На фото: Одеса, серпень 2023 року
Пляжі в Одесі заповнені відпочивальниками. На фото: Одеса, серпень 2023 року

Мінно-вибухову травму можна отримати і у воді, і на пляжі. Але багато хто вирішує ризикнути і їде, наприклад, у Грибівку – пляж за сорок хвилин їзди від Одеси. Тут узбережжя має інакший: колючий дріт, оборонні споруди. Людей на морі менше, але вони є й приїжджають іще.

Проєкт Крим.Реалії

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