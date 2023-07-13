«Леви були налякані, вони боялись сирени» – директор Одеського зоопарку

Тварин рятували переважно військові – вони знімали їх зневоднених та знесилених із островків очерету і доправляли до звіринцю. Вижити у таких умовах тваринам було дуже важко: скільки тисяч особин загинули, екологи навіть рахувати не беруться. Утім ті, кому пощастило потрапити у дбайливі руки працівників зоопарку, вже оклигали, а дехто навіть опинився на волі.

Кореспондентка Радіо Свобода Катерина Банкова побачила, як почуваються звірі, які поки перебувають у зоопарку. А також розпитала працівників – як змінилось життя тварин тут після початку повномасштабної війни.