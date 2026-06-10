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«Гриша загинув»: однокласники і вчителі прощаються із загиблим внаслідок ДТП 12-річним хлопцем

«Гриша загинув»: однокласники і вчителі прощаються із загиблим внаслідок ДТП 12-річним хлопцем
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«Гриша загинув»: однокласники і вчителі прощаються із загиблим внаслідок ДТП 12-річним хлопцем

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У Києві прощалися із 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув внаслідок ДТП, яке сталося в Солом'янському районі Києва напередодні.

На прощання окрім родичів прийшли однокласники та вчителі хлопця і поділилися своїми спогадами про Григорія.

За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Шевченківській районний суд 8 червня ухвалив заарештувати на 60 діб без права внесення застави 49-річного Павла Плешивцева – підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП. Деталі дивіться у матеріалі Радіо Свобода.

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