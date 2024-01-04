Жителі звільненого села на Харківщині розповіли про пережите в окупації

Жителі Липчанівки згадують, що російські окупанти обстрілювали Ізюм прямо з подвір'їв їхніх будинків. Російські солдати пограбували місцевого фермера, вирізали його худобу та птицю. Розграбували вони і місцеву амбулаторію. Після деокупації у селі залишаються працювати дві медсестри: у них є запас ліків на екстрені випадки, ставлять крапельниці. Аптеки в селі немає. До Ізюма їхати дорого і дороги розбиті вщент. На допомогу місцевим жителям прийшли медики з міжнародної організації «Лікарі без кордонів»: вони приїжджають до Липчанівки раз на місяць; роблять усі необхідні аналізи та обстеження; надають безкоштовні ліки та психологічні консультації. А ще відзначають, що окупація не лише загострила наявні хвороби, а й спричинила до появи нових захворювань, і фізичних, і психічних.