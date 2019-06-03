Колишній регіонал Олег Царьов викупив санаторії в Алушті

Колишній народний депутат України Олег Царьов став власником пансіонатів «Дніпро» та «ХІІтовець» в Алушті, які з 2015 року орендували фірми його сім'ї. За обидва санаторії він заплатив 160 мільйонів рублів, хоча раніше заперечував можливість їхнього викупу, наголосивши Крим.Реалії, що буде судитися за них із кримським урядом.

Продаж санаторіїв «Дніпро» та «ХІІтовець» депутати підконтрольного Росії парламенту Криму узгодили 27 березня. Своїм рішенням парламент дозволив російському уряду Криму продати на відкритому аукціоні 19 об'єктів нерухомості пансіонату «Дніпро» та п'ять об'єктів пансіонату «ХІІтовець» в Алушті.

Це повідомлення викликало запитання, оскільки з 2015 року ці пансіонати перебували в оренді у ТОВ «Сельбілляр» ‒ фірми дружини та матері колишнього народного депутата України Олега Царьова, який підтримав угруповання «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі та став фігурантом кримінальної справи в Україні.

«Друзів відмовляю від участі в інвестпроектах у Криму»

​Олег Царьов ‒ колишній член Партії регіонів, носив значок українського народного депутата 12 років поспіль. Не раз ставав «героєм» висміювання через свої публічні виступи. Царьов ‒ активний прихильник ідеї створення так званої «Новоросії», «друг» проросійських угруповань «ДНР» і «ЛНР». Влітку 2014 року Царьов утік з України і потім появився в анексованого Криму.

У Криму фірми Царьова отримали в оренду шість санаторіїв в Ялті, Алушті та Євпаторії, включаючи «Дніпро» та «ХІІтовець». Інвестори взяли на себе зобов'язання реконструювати та розвивати ці оздоровниці. Але в підсумку кримська влада виставила їх на продаж.

Повідомлення про планований продаж майна цих пансіонатів дало підстави припускати, що угода готується для фірм Царьова. Оскільки вони орендували ці пансіонати, то мали пріоритетне право на їх викуп.

Саме за такою схемою в Криму останні два десятиліття відчужувалося майно кримських оздоровниць.

Всіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах у Криму

Однак Олег Царьов повідомив, що кримська влада позбавила його цих санаторіїв, розірвавши інвестиційні угоди в односторонньому порядку, незважаючи на те, що він та його родина, за словами Царьова, встигли вкласти в «Дніпро» та «ХІІтовець» 10 мільйонів рублів.

Царьов звернувся до кримських суди, але рішення виявилися не на його користь.

«Виходить, що нас обдурили. Всіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах у Криму. Тому що уряд Криму підписує такі інвестдоговори, які суди потім розцінюють як договір про наміри. А те, що ти за ним витрачаєш гроші, нікого не хвилює. Щось раптом комусь перехотілося, і все розривається», ‒ сказав Олег Царьов Крим.Реалії на початку квітня.

Тоді ж він заперечував можливість викупу цих санаторіїв, оскільки мав намір продовжувати домагатися їхнього повернення в судовому порядку.

Єдиний покупець

Наприкінці квітня держустанова «Сонячна Таврика» продала обидва санаторії. Покупцем виявилося ТОВ «Ветеран» ‒ ялтинська фірма Олега Царьова та його матері Ніни Царьової.

Як повідомляє російський федеральний портал торгів, заявка цієї фірми виявилася єдиною на аукціоні, тому конкурсна комісія вирішила укласти договір купівлі-продажу саме з нею.

«ХІІтовець» коштував Олегу Цареву 60,4 мільйона рублів, а «Дніпро» ‒ 99,8 мільйона рублів.

Завдаток для участі в аукціоні фірми Олега Царьова мали внести до 26 квітня. Тобто, рішення про викуп санаторіїв екс-нардеп ухвалював менше ніж через місяць після того, як у коментарі для Крим.Реалії заперечував можливість викупу оздоровниць і звинувачував кримську владу в обмані.

Що купив Царьов

Аукціон відбувся 30 квітня. Договір купівлі-продажу, відповідно до умов, має бути укладений упродовж 10 днів з моменту дати підбиття підсумків торгів. Тобто, повноправним власником об'єктів санаторію ТОВ «Ветеран» мало стати в середині травня.

У документації аукціонера йдеться, що земля під пансіонатами не оформлена. Це може означати, що Олегу Царьову доведеться оплачувати її оренду, оскільки на аукціоні він викупив тільки нерухоме майно пансіонатів.

Чому, після розмови Олега Царьова з кореспондентом Крим.Реалії у квітні, він змінив рішення судитися з кримською владою через оздоровниці та вирішив їх купити, і де взяв кошти на це, невідомо.

Упродовж двох днів, поки готувався матеріал, екс-нардеп не відповів на дзвінки.

Севастопольському виданню «Примечания» Олег Царьов повідомив, що має намір розвивати бізнес у цих пансіонатах, створивши на їхній базі нову оздоровницю «Феодора» на честь цариці з кримських легенд.

Пансіонат «ХІІтовець» розташований у центрі Професорського куточка в Алушті, на першій лінії біля моря. Він має власний піщано-гальковий пляж.

Пансіонат «Дніпро» розташований по сусідству.

Кримські турфірми продають номери в цих пансіонатах нинішнього сезону, хоча в документації аукціону сказано, що вони не працюють.

Раніше фірми Олега Царьова, отримавши в оренду «Дніпро» та «ХІІтовець», взяли на себе зобов'язання реконструювати їх до 2064 року. Віддаючи пансіонати в оренду, підконтрольна Росії кримська влада розраховувала поповнити бюджет, пояснювала раніше міністр майнових і земельних відносин Криму Анна Анюхина.

У межах інвестиційних угод з Олегом Царьовим планувалося, що кримський уряд залишиться власником «Дніпра» та «ХІІтовця», й буде контролювати блокуючий пакет їх акцій. Але в підсумку чиновники продали їх першому, хто подався на торги.

Довідка: У 2014 році Генеральна прокуратура України внесла подання до Верховної Ради про притягнення Олег Царьова до кримінальної відповідальності та затримання його для обрання запобіжного заходу. 3 червня Верховна Рада голосами 235 парламентаріїв при необхідному мінімумі у 226 позбавила Царьова депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт. У цей момент Царьов знаходився в Криму, де, за власними словами, він мав намір продовжити боротьбу з українською владою.

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