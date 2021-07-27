23 Член тренерського штабу збірної Монголії зі стрижкою в олімпійському стилі під час змагань зі стрільби на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо в олімпійському містечку Асака в районі Неріма в Токіо, Японія, 27 липня 2021 року