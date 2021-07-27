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Олімпіада-2020: 4-й день Ігор у Токіо (фотогалерея)
27 липня 2021, 20:30
Радіо Свобода
Найцікавіші моменти з Ігор у Токіо в 4 день Олімпіади 27 липня 2021 року
1
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал на Олімпійських іграх у Токіо. У трьох сетах вона завдала поразки Марії Саккарі – 5:7; 6:3; 6:4. Токіо, 27 липня 2021 року
2
Бронзові призери з України Олена Костевич та Олег Омельчук святкують на трибуні. Змішана команда взяла бронзу в змаганні зі стрільби на 10-метрів із повітряного пістолета
3
Фінальні змагання з плавання на 100 метрів брасом серед жінок під час Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в Олімпійському центрі водних видів спорту. Токіо, 27 липня 2021 року
4
Бокс жінок у напівважкій вазі. Ганни Лисенко з України проти Оумайма Бель Ахбіб із Марокко. Токіо, 27 липня 2021 року
5
Золотий призер із Росії Євген Рилов (праворуч) і срібний призер із Росії Климент Колесніков позують свої медалі після фінального запливу на 100 метрів на спині серед чоловіків. Токіо, 27 липня 2021 року
6
Українка Вікторія Ус під час змагань із веслування на каное серед жінок на Іграх у Токіо, 27 липня 2021 року
7
Суддя спостерігає за спортсменками під час індивідуальних змагань з тріатлону серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Японія, 27 липня 2021 року
8
Наомі Осака (Японія) змагається з Маркетою Вондроусовою з Чехії під час матчу третього кола тенісного турніру між жінками, 27 липня 2021 року
9
Срібна призерка Поліна Гур'єва з Туркменистану святкує разом із членами своєї команди перемогу у важкій атлетиці, жінки, 59 кг. Токіо, 27 липня 2021 року
10
Кансель Деніз (у червоному) з Казахстану в бою проти Світлани Осипової з Узбекистану під час раунду тхеквондо серед жінок у ваговій категорії до 67 кг. Токіо, 27 липня 2021 року
11
Розминка дайверів перед тренуванням зі стрибків у воду. Токіо, Японія, 27 липня 2021 року
12
Італійка Росселла Фіамінго концентрується перед матчем із Юлією Лічагін із Росії в кваліфікаційному поєдинку жіночих команд на шпагах, 27 липня 2021 року
13
Міліца Мандич (зліва) із Сербії зі своїм тренером святкує перемогу над Дабін Лі з Південної Кореї. Вона виборола золоту медаль у змаганні тхеквондо серед жінок у ваговій категорії понад 67 кг. Японія, 27 липня 2021 року
14
Вікторія Лістунова із Росії виступає на брусах під час фінальних змагань зі спортивної гімнастики серед жінок. Токіо, 27 липня 2021 року
15
Рефері зупиняє бій після нокауту Василя Левіта з Казахстану Еммануелем Рейєсом Пла з Іспанії під час фіналу змагань з боксу чоловіків в суперважкій вазі. Токіо, 27 липня 2021 року
16
Гравці змагаються за м'яч на початку матчу попереднього раунду чоловічого водного поло між Угорщиною та Японією. Токіо, 27 липня 2021 року
17
Сейду Гбане (в синьому) з Кот-д'Івуару і Деян Георгієвскі (червоний) з Північної Македонії змагаються в чвертьфінальному поєдинку з тхеквондо серед чоловіків у ваговій категорії до 80 кг. Токіо, 27 липня 2021 року
18
Іоланда Нефф зі Швейцарії (праворуч) обіймає товаришок по команді Сіну Фрей (8-й номер), яка завоювала срібло, та Лінду Індерганд, яка виборола бронзу, на жіночих змаганнях із їзди на гірських велосипедах. Токіо, 27 липня 2021 року
19
Росіянка Аріна Федоровцева під час волейбольного матчу Олімпійський комітет Росії – Аргентина в жіночій групі B. Токіо, Японія, 27 липень 2021 року
20
Матч між Францією та Румунією, баскетбол 3x3, жінки, група A. Токіо, Японія, 27 липня 2021 року
21
Узбецький спортсмен Шарофіддін Болтабоєв (у білому) і Тато Грігалашвілі з Грузії беруть участь у втішному поєдинку (бій репешажу) з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії до 81 кг. Токіо, 27 липня 2021 року
22
Італо Феррейра з Бразилії під час змагань за золоту медаль з серфінгу серед чоловіків на шортборді, пляж Цурігасакі, Тіба, Японія, 27 липня 2021 року
23
Член тренерського штабу збірної Монголії зі стрижкою в олімпійському стилі під час змагань зі стрільби на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо в олімпійському містечку Асака в районі Неріма в Токіо, Японія, 27 липня 2021 року
Олімпіада-2020: 4-й день Ігор у Токіо (фотогалерея)
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