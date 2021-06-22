Нацистська Німеччина здійснила найбільшу в історії наземну операцію – вторгнення на територію Радянського Союзу в 1941 році. Ця операція розв'язала жорстокий конфлікт, який коштував життя мільйонам людей.
Операція Барбаросса: нацистське вторгнення в СРСР 80 років тому – фотогалерея
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.