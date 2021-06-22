Операція Барбаросса: нацистське вторгнення в СРСР 80 років тому – фотогалерея

16 Німецькі офіцери та солдати готуються стратити Марію Брускіну та Володимира Щербацевича, учасників антинацистського опору в Мінську в жовтні 1941 року.



Незабаром після арешту Брускіної дівчина-підліток написала своїй матері: «Клянусь вам, що через мене у вас більше не буде неприємностей. Якщо можете, надішліть мені мою сукню, зелену блузку та білі шкарпетки. Я хочу бути пристойно одягненою, коли залишу це місце»