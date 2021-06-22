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Операція Барбаросса: нацистське вторгнення в СРСР 80 років тому – фотогалерея

Нацистська Німеччина здійснила найбільшу в історії наземну операцію – вторгнення на територію Радянського Союзу в 1941 році. Ця операція розв'язала жорстокий конфлікт, який коштував життя мільйонам людей.
На фото &ndash; німецькі солдати несуть гармату повз радянський прикордонний знак &ndash; одна з перших світлин, зроблених під час операції &laquo;Барбаросса&raquo;, нападу на Радянський Союз, яку розпочали на світанку 22 червня 1941 року
1 На фото – німецькі солдати несуть гармату повз радянський прикордонний знак – одна з перших світлин, зроблених під час операції «Барбаросса», нападу на Радянський Союз, яку розпочали на світанку 22 червня 1941 року
Німецькі солдати спостерігають, як горить село. Червень 1941 року. План &laquo;Барбаросса&raquo; був найбільшою в історії операцією наземного вторгнення &ndash; близько 3,8 мільйона військовослужбовців, тисячі танків і літаків та понад пів мільйона коней просувалися по всій Східній Європі, від Фінської затоки до Чорного моря
2 Німецькі солдати спостерігають, як горить село. Червень 1941 року.

План «Барбаросса» був найбільшою в історії операцією наземного вторгнення – близько 3,8 мільйона військовослужбовців, тисячі танків і літаків та понад пів мільйона коней просувалися по всій Східній Європі, від Фінської затоки до Чорного моря
Нацистський солдат із гранатою, засунутою в чобіт, в одному із сіл. Червень 1941 року. Частково мотивом операції &laquo;Барбаросса&raquo; була расова ненависть. Нацистське керівництво вважало &laquo;недолюдьми&raquo; слов&#39;янські народи. Згідно з нацистським &laquo;генеральним планом для Сходу&raquo;, більшість слов&#39;ян мали бути вбиті або поневолені, а величезні території Радянського Союзу мали заселити етнічні німці
3 Нацистський солдат із гранатою, засунутою в чобіт, в одному із сіл. Червень 1941 року.

Частково мотивом операції «Барбаросса» була расова ненависть. Нацистське керівництво вважало «недолюдьми» слов'янські народи. Згідно з нацистським «генеральним планом для Сходу», більшість слов'ян мали бути вбиті або поневолені, а величезні території Радянського Союзу мали заселити етнічні німці
Генріх Гіммлер та інші керівники нацистів розглядають план етнічних німецьких сільських поселень на радянській території. Березень 1941 року. План вторгнення створювався роками, і на це натякав маніфест нацистського лідера Адольфа Гітлера 1925 року, &laquo;Майн Кампф&raquo;, де він писав: &laquo;Якщо говорити про нові землі та території в Європі сьогодні, ми можемо думати переважно про Росію та її васальні прикордонні держави&raquo;
4 Генріх Гіммлер та інші керівники нацистів розглядають план етнічних німецьких сільських поселень на радянській території. Березень 1941 року.

План вторгнення створювався роками, і на це натякав маніфест нацистського лідера Адольфа Гітлера 1925 року, «Майн Кампф», де він писав: «Якщо говорити про нові землі та території в Європі сьогодні, ми можемо думати переважно про Росію та її васальні прикордонні держави»
На фото &ndash; нацисти на мотоциклах проїжджають повз палаючий радянський танк. Червень 1941 року. Незважаючи на десятки попереджень про напад, що відбувся 22 червня, вторгнення приголомшило радянського лідера Йосипа Сталіна, який, як стверджують, зник у своєму заміському будинку на два дні після вторгнення
5 На фото – нацисти на мотоциклах проїжджають повз палаючий радянський танк. Червень 1941 року.

Незважаючи на десятки попереджень про напад, що відбувся 22 червня, вторгнення приголомшило радянського лідера Йосипа Сталіна, який, як стверджують, зник у своєму заміському будинку на два дні після вторгнення
Громадяни тодішнього СРСР прямують до лінії фронту, озброєні гвинтівками Мосіна-Нагана ще царських часів. Оголошуючи про вторгнення своїм громадянам, радянське керівництво проникливо зверталося до народного патріотизму, закликаючи захищати &laquo;нашу улюблену країну&raquo; і вже не апелювало до міжнародного соціалізму чи Сталіна
6 Громадяни тодішнього СРСР прямують до лінії фронту, озброєні гвинтівками Мосіна-Нагана ще царських часів.

Оголошуючи про вторгнення своїм громадянам, радянське керівництво проникливо зверталося до народного патріотизму, закликаючи захищати «нашу улюблену країну» і вже не апелювало до міжнародного соціалізму чи Сталіна
Підрозділи Червоної армії рухаються назустріч силам, керованих нацистами. Недатоване фото.&nbsp; Після того, як Сталін відійшов від очевидного шоку і взяв на себе керівництво, бійці Червоної армії стикнулися з нацистською бойовою машиною спереду і політичними комісарами в тилу, яким було дозволено страчувати дезертирів на місці і заарештувати їхні сім&#39;ї
7 Підрозділи Червоної армії рухаються назустріч силам, керованих нацистами. Недатоване фото. 

Після того, як Сталін відійшов від очевидного шоку і взяв на себе керівництво, бійці Червоної армії стикнулися з нацистською бойовою машиною спереду і політичними комісарами в тилу, яким було дозволено страчувати дезертирів на місці і заарештувати їхні сім'ї
Радянський бомбардувальник &laquo;Туполєв&raquo; падає на землю після того, як його збили під час боїв на річці Березина в липні 1941 року. Територія сучасної Білорусі &nbsp;
8 Радянський бомбардувальник «Туполєв» падає на землю після того, як його збили під час боїв на річці Березина в липні 1941 року. Територія сучасної Білорусі
 
Мирні жителі ховаються від бомбардувань на станції &laquo;Маяковська&raquo;, коли нацисти наближаються до Москви в серпні 1941 року
9 Мирні жителі ховаються від бомбардувань на станції «Маяковська», коли нацисти наближаються до Москви в серпні 1941 року
Група радянських військовополонених, захоплених нацистськими військами. Близько половини радянських військовополонених, утримуваних Німеччиною, померли в неволі. Для порівняння, смертність серед ув&#39;язнених зі США і Великобританії &ndash;&nbsp;менше від 4%
10 Група радянських військовополонених, захоплених нацистськими військами. Близько половини радянських військовополонених, утримуваних Німеччиною, померли в неволі. Для порівняння, смертність серед ув'язнених зі США і Великобританії – менше від 4%
Нацистські війська під час перестрілки на залізниці Москва-Смоленськ в серпні 1941 року. В епіцентр перестрілки потрапив радянський танк. Не зважаючи на прогноз Гітлера про швидке захоплення Москви і Ленінграду (нині Санкт-Петербург), нацистські війська незабаром зіткнулися із запеклим опором і не змогли захопити ці міста
11 Нацистські війська під час перестрілки на залізниці Москва-Смоленськ в серпні 1941 року. В епіцентр перестрілки потрапив радянський танк.

Не зважаючи на прогноз Гітлера про швидке захоплення Москви і Ленінграду (нині Санкт-Петербург), нацистські війська незабаром зіткнулися із запеклим опором і не змогли захопити ці міста
Німецькі офіцери намагаються витягти з болота машину, кінець 1941 року. Коли почалися осінні дощі, нацистські командири були змушені готуватися до затяжного конфлікту, оскільки бездоріжжя і мстиві радянські бійці гальмували наступ Німеччини
12 Німецькі офіцери намагаються витягти з болота машину, кінець 1941 року.

Коли почалися осінні дощі, нацистські командири були змушені готуватися до затяжного конфлікту, оскільки бездоріжжя і мстиві радянські бійці гальмували наступ Німеччини
Червоноармійці на танку Т-34 у селі під час контратаки проти нацистських військових. Хоча багато істориків бачать осінь і зиму 1941&ndash;1942 років як початок кінця вторгнення Гітлера до Радянського Союзу, людські страждання лише починалися
13 Червоноармійці на танку Т-34 у селі під час контратаки проти нацистських військових.

Хоча багато істориків бачать осінь і зиму 1941–1942 років як початок кінця вторгнення Гітлера до Радянського Союзу, людські страждання лише починалися
Чоловіки прибули для збирання тіл жертв оборони Ленінграду в жовтні 1942 року. Не зумівши захопити Ленінграду, очолювані нацистами сили оточили це північне місто з метою заморити голодом населення
14 Чоловіки прибули для збирання тіл жертв оборони Ленінграду в жовтні 1942 року.

Не зумівши захопити Ленінграду, очолювані нацистами сили оточили це північне місто з метою заморити голодом населення
Ці сторінки зі щоденника Тані Савічевої, дівчини, яка розповіла про те, як загинули під час Ленінградської облоги один за одним шестеро членів її родини. Перший запис (вгорі ліворуч) позначає смерть її сестри Жені &laquo;28 грудня опівдні 1941 року&raquo;. На останніх двох сторінках внизу праворуч написано: &laquo;Усі мертві ... Залишилась лише Таня&raquo;. Незабаром вона померла від туберкульозу кишківника
15 Ці сторінки зі щоденника Тані Савічевої, дівчини, яка розповіла про те, як загинули під час Ленінградської облоги один за одним шестеро членів її родини. Перший запис (вгорі ліворуч) позначає смерть її сестри Жені «28 грудня опівдні 1941 року». На останніх двох сторінках внизу праворуч написано: «Усі мертві ... Залишилась лише Таня». Незабаром вона померла від туберкульозу кишківника
Німецькі офіцери та солдати готуються стратити Марію Брускіну та Володимира Щербацевича, учасників антинацистського опору в Мінську в жовтні 1941 року. Незабаром після арешту Брускіної дівчина-підліток написала своїй матері: &laquo;Клянусь вам, що через мене у вас більше не буде неприємностей. Якщо можете, надішліть мені мою сукню, зелену блузку та білі шкарпетки. Я хочу бути пристойно одягненою, коли залишу це місце&raquo;
16 Німецькі офіцери та солдати готуються стратити Марію Брускіну та Володимира Щербацевича, учасників антинацистського опору в Мінську в жовтні 1941 року.

Незабаром після арешту Брускіної дівчина-підліток написала своїй матері: «Клянусь вам, що через мене у вас більше не буде неприємностей. Якщо можете, надішліть мені мою сукню, зелену блузку та білі шкарпетки. Я хочу бути пристойно одягненою, коли залишу це місце»
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Мати намагається захистити свою дитину від нацистських куль за кілька хвилин до того, як її вбили на полі поблизу Івангороду, Україна. Зліва &ndash; тіло іншої жінки, а праворуч група людей, очевидно, копає могилу Нацистські ескадрони смерті &ndash; в деяких випадках за підтримки місцевого населення &ndash; стратили мільйони людей, особливо націлившись на євреїв та &laquo;азійців&raquo;
17 Мати намагається захистити свою дитину від нацистських куль за кілька хвилин до того, як її вбили на полі поблизу Івангороду, Україна. Зліва – тіло іншої жінки, а праворуч група людей, очевидно, копає могилу

Нацистські ескадрони смерті – в деяких випадках за підтримки місцевого населення – стратили мільйони людей, особливо націлившись на євреїв та «азійців»
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Мати намагається захистити свою дитину від нацистських куль за кілька хвилин до того, як її вбили на полі поблизу Івангороду, Україна. Зліва – тіло іншої жінки, а праворуч група людей, очевидно, копає могилу

Нацистські ескадрони смерті – в деяких випадках за підтримки місцевого населення – стратили мільйони людей, особливо націлившись на євреїв та «азійців»
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Єврей, якого мають стратити у Вінниці. Британський історик Джонатан Дімблбі, говорячи про жорстокості, вчинені нацистами &ndash; і в меншій мірі мстивою Червоною армією, яку він досліджував, каже, що &laquo;навряд чи вистачить слів про це говорити&raquo; &nbsp;
18 Єврей, якого мають стратити у Вінниці.

Британський історик Джонатан Дімблбі, говорячи про жорстокості, вчинені нацистами – і в меншій мірі мстивою Червоною армією, яку він досліджував, каже, що «навряд чи вистачить слів про це говорити»
 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Єврей, якого мають стратити у Вінниці.

Британський історик Джонатан Дімблбі, говорячи про жорстокості, вчинені нацистами – і в меншій мірі мстивою Червоною армією, яку він досліджував, каже, що «навряд чи вистачить слів про це говорити»
 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Дівчина-партизанка після катування та повішення її нацистами. Дімблбі зазначає, що члени нацистських ескадронів смерті: &laquo;Не були п&#39;яними, витягнутими з вулиці, або наркоманами, які не мали розумових здібностей... Це були освічені люди, це були люди, які були лікарями, які пройшли університет, були державними службовцями, які зголосились виконати це завдання&raquo;
19 Дівчина-партизанка після катування та повішення її нацистами.

Дімблбі зазначає, що члени нацистських ескадронів смерті: «Не були п'яними, витягнутими з вулиці, або наркоманами, які не мали розумових здібностей... Це були освічені люди, це були люди, які були лікарями, які пройшли університет, були державними службовцями, які зголосились виконати це завдання»
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Дівчина-партизанка після катування та повішення її нацистами.

Дімблбі зазначає, що члени нацистських ескадронів смерті: «Не були п'яними, витягнутими з вулиці, або наркоманами, які не мали розумових здібностей... Це були освічені люди, це були люди, які були лікарями, які пройшли університет, були державними службовцями, які зголосились виконати це завдання»
Червоноармійці в зимовому камуфляжі патрулюють центр Сталінграду в 1943 році. Битва за Сталінград, виграна Червоною армією, була знаковою щодо наступу нацистів на Радянський Союз. З весни 1943 року німецькі війська відступали, і радянські військові врешті відтіснили їх назад, до Берліна &nbsp;
20 Червоноармійці в зимовому камуфляжі патрулюють центр Сталінграду в 1943 році.

Битва за Сталінград, виграна Червоною армією, була знаковою щодо наступу нацистів на Радянський Союз. З весни 1943 року німецькі війська відступали, і радянські військові врешті відтіснили їх назад, до Берліна
 
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Еймос Чаппл

Фотограф та дослідник фотографії, який народився в Новій Зеландії та має особливий інтерес до колишнього СРСР.

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