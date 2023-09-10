Життя їй врятувала Перемога. Історія Любові Ярової з Оріхова (фоторепортаж)

Любов Ярова каже, що її пес врятував їй життя. Удвох вони час від часу відвідують її зруйноване прифронтове місто Оріхів у Запорізькій області. Любов допомагає доставляти гуманітарну допомогу тим небагатьом людям, які відмовляються виїжджати з міста, незважаючи на майже щоденні атаки РФ.