Оріхів розташований менш ніж за 10 кілометрів від найближчих позицій російської армії. Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну у місті проживало 14 тисяч людей. Джерело світлин: EPA-EFE
Життя їй врятувала Перемога. Історія Любові Ярової з Оріхова (фоторепортаж)
Любов Ярова каже, що її пес врятував їй життя. Удвох вони час від часу відвідують її зруйноване прифронтове місто Оріхів у Запорізькій області. Любов допомагає доставляти гуманітарну допомогу тим небагатьом людям, які відмовляються виїжджати з міста, незважаючи на майже щоденні атаки РФ.