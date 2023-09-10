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Життя їй врятувала Перемога. Історія Любові Ярової з Оріхова (фоторепортаж)

Любов Ярова каже, що її пес врятував їй життя. Удвох вони час від часу відвідують її зруйноване прифронтове місто Оріхів у Запорізькій області. Любов допомагає доставляти гуманітарну допомогу тим небагатьом людям, які відмовляються виїжджати з міста, незважаючи на майже щоденні атаки РФ.

Оріхів розташований менш ніж за 10 кілометрів від найближчих позицій російської армії. Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну у місті проживало 14 тисяч людей. Джерело світлин: EPA-EFE

Любов Ярова тримає свою собаку, проходячи серед уламків школи у прифронтовому місті Оріхів Запорізької області. Любов каже, що її собака&nbsp;на прізвисько Перемога врятувала їй життя. 7 вересня 2023 року
1 Любов Ярова тримає свою собаку, проходячи серед уламків школи у прифронтовому місті Оріхів Запорізької області. Любов каже, що її собака на прізвисько Перемога врятувала їй життя. 7 вересня 2023 року
Школа, від якої зараз залишилися руїни, працювала як центр розподілу гуманітарної допомоги
2 Школа, від якої зараз залишилися руїни, працювала як центр розподілу гуманітарної допомоги
Частина ракети біля зруйнованого житлового будинку в Оріхові &nbsp;
3 Частина ракети біля зруйнованого житлового будинку в Оріхові

 
Любов Ярова якраз працювала в школі, коли розпочався російський ракетний обстріл. Вона вибігла на вулицю за своєю собакою Перемогою, коли стався другий удар, який й зруйнував будівлю. Тоді від російського обстрілу загинуло семеро людей
4 Любов Ярова якраз працювала в школі, коли розпочався російський ракетний обстріл. Вона вибігла на вулицю за своєю собакою Перемогою, коли стався другий удар, який й зруйнував будівлю. Тоді від російського обстрілу загинуло семеро людей
Оріхів розташований менш ніж за 10 кілометрів від найближчих позицій російської армії. Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну у місті проживало 14 тисяч людей
5 Оріхів розташований менш ніж за 10 кілометрів від найближчих позицій російської армії. Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну у місті проживало 14 тисяч людей
Люди проходять повз зруйновану будівлю школи. Наразі в Оріхові залишилося близько 700 жителів. Залишаючись у місті, вони ризикують своїм життям через майже щоденні ракетні та артилерійські обстріли РФ
6 Люди проходять повз зруйновану будівлю школи. Наразі в Оріхові залишилося близько 700 жителів. Залишаючись у місті, вони ризикують своїм життям через майже щоденні ракетні та артилерійські обстріли РФ
Хоча зараз Любов живе в Запоріжжі, час від часу вона повертається в Оріхів, щоб привезти гуманітарну допомогу тим, хто залишився у місті
7 Хоча зараз Любов живе в Запоріжжі, час від часу вона повертається в Оріхів, щоб привезти гуманітарну допомогу тим, хто залишився у місті

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