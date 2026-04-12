Особливості українського Великодня (фоторепортаж)

Великдень в Україні завжди особливий. І з кожним роком стає все більш барвистим і радісним. І попри те, що в країні вирує війна, що її розв'язала Росія.

Радіо Свобода зробило для вас підбірку фото сьогоднішнього великоднього святкування у Києві: у церквах й на вулицях.

Майже усі українці цього великого, світлого дня йдуть до церкви. І зазвичай усі в храмі не поміщаються, тому частина стоїть на вулиці.Великдень. Храм Святого Василя Великого УГКЦ. Київ, 12 квітня 2026 року
1 Майже усі українці цього великого, світлого дня йдуть до церкви. І зазвичай усі в храмі не поміщаються, тому частина стоїть на вулиці.

Великдень. Храм Святого Василя Великого УГКЦ. Київ, 12 квітня 2026 року
І майже у всіх: у дорослих й у малих свої власні великодні кошики.Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
2 І майже у всіх: у дорослих й у малих свої власні великодні кошики.

Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
Сам кошик і те, що в ньому, – мало не витвір мистецтва.Великдень. Храм Святого Василя Великого УГКЦ. Київ, 12 квітня 2026 року
3 Сам кошик і те, що в ньому, – мало не витвір мистецтва.

Великдень. Храм Святого Василя Великого УГКЦ. Київ, 12 квітня 2026 року
І кожен намагається зробити так, щоб саме його був найкращим.Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
4 І кожен намагається зробити так, щоб саме його був найкращим.

Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
Разом із прикрашеними кошиками українці прикрашають на Великдень й себе. Усе частіше, одягаючись у вишивані сорочки та сукні, від дітей до дорослих. Бо ж це так по-українськи і неймовірно гарно, погодьтесь.Великдень. Храм Святого Василя Великого УГКЦ. Київ, 12 квітня 2026 року
5 Разом із прикрашеними кошиками українці прикрашають на Великдень й себе. Усе частіше, одягаючись у вишивані сорочки та сукні, від дітей до дорослих. Бо ж це так по-українськи і неймовірно гарно, погодьтесь.

Великдень. Храм Святого Василя Великого УГКЦ. Київ, 12 квітня 2026 року
Напевно, лише в Україні до церкви ходить стільки військових. Принаймні, ми маємо змогу бачити, що це – наші захисники, бо вони у формі, бо в країні – війна.Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
6 Напевно, лише в Україні до церкви ходить стільки військових. Принаймні, ми маємо змогу бачити, що це – наші захисники, бо вони у формі, бо в країні – війна.

Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
Військовий з дитиною у Великдень.Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
7 Військовий з дитиною у Великдень.

Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
І, знову ж таки, напевно тільки в Україні й тільки українські священники у Великдень так щиро кроплять людей свяченою водою.Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
8 І, знову ж таки, напевно тільки в Україні й тільки українські священники у Великдень так щиро кроплять людей свяченою водою.

Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
А люди, знаючи про те, що будуть у холодний ранок политі холодною водою, чекають цього і радіють.Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
9 А люди, знаючи про те, що будуть у холодний ранок политі холодною водою, чекають цього і радіють.

Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
Та ще й просять покропити друзів своїх чотирилапих.Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
10 Та ще й просять покропити друзів своїх чотирилапих.

Великдень. Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Київ, 12 квітня 2026 року
В Україні людей з великодніми кошиками охороняють поліцейські.Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
11 В Україні людей з великодніми кошиками охороняють поліцейські.

Великдень. Успенський собор Києво-Печерської лаври. Київ, 12 квітня 2026 року
Ходити вулицею з кошиком на Великдень в Україні це – нормально, нікого цим не здивувати, бо так роблять майже усі.Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
12 Ходити вулицею з кошиком на Великдень в Україні це – нормально, нікого цим не здивувати, бо так роблять майже усі.

Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
Дехто з освяченою їжею в кошику біжить додому, а дехто смакує одразу просто на вулиці на лавці...Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
13 Дехто з освяченою їжею в кошику біжить додому, а дехто смакує одразу просто на вулиці на лавці...

Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
... або на траві.Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
14 ... або на траві.

Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
А ще в Україні на Великдень (та й на кожне інше свято) ходять до Стіни пам'яті, щоб пом'янути загиблих у російсько-українській війні рідних, друзів, побратимів.Великдень. Стіна пам' яті. Київ, 12 квітня 2026 року
15 А ще в Україні на Великдень (та й на кожне інше свято) ходять до Стіни пам'яті, щоб пом'янути загиблих у російсько-українській війні рідних, друзів, побратимів.

Великдень. Стіна пам' яті. Київ, 12 квітня 2026 року
У Києві на Великдень дорога з храму додому може пролягати повз знищену російську, військову техніку, на якій російські військові у 2022-му році вторглися в Україну, розпочавши повномасштабу війну.Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
16 У Києві на Великдень дорога з храму додому може пролягати повз знищену російську, військову техніку, на якій російські військові у 2022-му році вторглися в Україну, розпочавши повномасштабу війну.

Великдень. Київ, 12 квітня 2026 року
Напис на одній зі знищених російських військових автівок: «Київ Москву хрестив, він її й відспіває».Фото від 12 квітня 2026 року. Великдень. Київ
17 Напис на одній зі знищених російських військових автівок: «Київ Москву хрестив, він її й відспіває».

Фото від 12 квітня 2026 року. Великдень. Київ
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

