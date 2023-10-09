300 пацієнтів на добу і зміна – 78 годин: як бахмутські лікарі рятували людей під обстрілами?

Вони залишилися вірними клятві Гіппократа і продовжували надавати допомогу на лінії вогню в Бахмуті, навіть коли їхня лікарня та будинки виявилися розбомбленими. Місяцями вони надавали допомогу у підвалах, ризикуючи життям.