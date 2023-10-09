Їхні колеги гинули під обстрілами, а вони продовжували евакуювати вціліле обладнання. Останні лікарі Бахмута не вважають себе героями і сьогодні знову ведуть прийом своїх містян у прифронтовому Дніпрі.
300 пацієнтів на добу і зміна – 78 годин: як бахмутські лікарі рятували людей під обстрілами?
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