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300 пацієнтів на добу і зміна – 78 годин: як бахмутські лікарі рятували людей під обстрілами?

300 пацієнтів на добу і зміна – 78 годин: як бахмутські лікарі рятували людей під обстрілами?
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300 пацієнтів на добу і зміна – 78 годин: як бахмутські лікарі рятували людей під обстрілами?

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Вони залишилися вірними клятві Гіппократа і продовжували надавати допомогу на лінії вогню в Бахмуті, навіть коли їхня лікарня та будинки виявилися розбомбленими. Місяцями вони надавали допомогу у підвалах, ризикуючи життям.

Їхні колеги гинули під обстрілами, а вони продовжували евакуювати вціліле обладнання. Останні лікарі Бахмута не вважають себе героями і сьогодні знову ведуть прийом своїх містян у прифронтовому Дніпрі.

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