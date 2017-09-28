Фотогалерея: Київські тренажери у стилі Скаженого Макса
Тренажерний зал під відкритим небом на березі Дніпра має відвідувачів, які займаються спортом на снарядах, зроблених із металобрухту
Тренажерний зал під відкритим небом на березі Дніпра має відвідувачів, які займаються спортом на снарядах, зроблених із металобрухту.
1
Тренажерний зал «Качалка» налічує близько 200 саморобних тренажерів, що розташовані на Венеційському острові, біля станції метро «Гідропарк»
2
Чоловік тягає залізо в тренажерному залі на свіжому повітрі. У 1965 році нова гілка метро через Дніпро дозволила вийти на острів, який незабаром став популярним місцем для пікніків
3
83-річний дідусь дає майстер-класс. А все почалось з турніку наприкінці 1960-х років
4
Молодий силач тисне саморобний тренажер. Юрій Кук, один із засновників цього тренажерного залу, сказав Associated Press: «Ми хотіли, щоб люди мали активний відпочинок, а не просто грали карти на пляжі»
5
Багато що з тренажерів – це спадок радянського машинобудування часів Холодної війни, коли, як каже Кук, металобрухт «просто лежав»
6
Сьогодні гирі прикуті ланцюгами, щоб їх не вкрали
7
Чоловік б'є «грушу» з автомобільних шин. Тренажерний зал безкоштовний і ніколи не закривається
8
Під час ремонту гантелі. Пожертви дозволили невеликій групі добровольців встановити освітлення для нічних тренувань та відремонтувати тренажери
9
Саморобні тренажери виглядають дуже брутально та постапокаліптично, неначе як у фільмі «Скажений Макс»
10
Деякі зі снарядів зроблені з деталей військової техніки
11
Молода пара в перерві між тренуванням. Легендарний спортзал приваблює як молодих, так і літніх людей, і багатих, і бідних
12
Хлопчик «качає» стару сталь
13
Однією з особливостей «Качалки» є те, що одразу після тренувань можна освіжитись у Дніпрі, оскільки річка зовсім поруч