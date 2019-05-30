Верховна Рада України не задовольнила заяву про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Постанову про відставку на засіданні 30 травня підтримали 97 народних депутатів за необхідних 226. Фракція «Блок Петра Порошенка» та «Народного фронту» не голосували за відставку прем’єр-міністра, адже, на їхню думку, це призведе до глибокої економічної кризи. Інші парламентарі назвали це політичною грою. 20 травня Гройсман заявив, що подає у відставку з посади прем’єр-міністра України. Це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки.