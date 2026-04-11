Перші фото нового обміну: додому повернулися 182 українці (фоторепортаж)

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією, повідомив президент Володимир Зеленський у суботу, 11 квітня.

«Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних. Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома», – зазначив президент.

У Координаційному штабі повідомили що, напередодні світлого свята Великодня, відбувся 72-й обмін полоненими.

Джерело: Кординаційний штаб, Reuters

Перші емоції звільнених з полону напередодні Великодня українців, 11 квітня 2026 року
1 Перші емоції звільнених з полону напередодні Великодня українців, 11 квітня 2026 року
Перші обійми
2 Перші обійми
Перші усмішки
3 Перші усмішки
Перший дзвінок додому
4 Перший дзвінок додому
З російського полону 11 квітня напередодні святкування свята Великодня за юліанським календарем вдалося повернути 175 військовослужбовців та 7 цивільних громадян України
5 З російського полону 11 квітня напередодні святкування свята Великодня за юліанським календарем вдалося повернути 175 військовослужбовців та 7 цивільних громадян України
Колишні полонені не стримують сліз, 11 квітня 2026 року
6 Колишні полонені не стримують сліз, 11 квітня 2026 року
Кожний із них проживає звільнення з полону РФ та повернення на рідну землю по-своєму
7 Кожний із них проживає звільнення з полону РФ та повернення на рідну землю по-своєму
Це вже 72-й за рахунком обмін військовополоненими між Росією та Україною, повідомили у Координаційному штабі
8 Це вже 72-й за рахунком обмін військовополоненими між Росією та Україною, повідомили у Координаційному штабі
