«Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних. Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома», – зазначив президент.



У Координаційному штабі повідомили що, напередодні світлого свята Великодня, відбувся 72-й обмін полоненими.

