Перші години війни: чому ЗСУ прийняли бій, але відступили на півдні? | Крим.Реалії

Ці епізоди розслідує державне бюро розслідувань. Експерти не виключають, що мости могли розмінувати диверсійно-розвідувальні групи, або могла бути змова.

Видав сітку мінних полів та координував дії російської авіації Ігор Садохін, колишній помічник начальника УСБУ Херсонської області, керівник антитерористичного центру (АТЦ), повідомив голова обласної адміністрації Олександр Самойленко.

Редакція Крим.Реалії поспілкувалася з Євгеном Пальченком, героєм України. Старший лейтенант керував взводом танків. З 24 лютого три дні утримував Антонівський міст, допоміг особовому складу бригади вийти з оточення під Олешками. Оборона Антонівського мосту виграла час для української армії, щоб зібратися, перегрупуватися та підготувати нову оборону, вважають військові аналітики та експерти. Сили армії РФ перевершували сили української армії у 15 разів. Як ЗСУ прийняли бій, але відступили?