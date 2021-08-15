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Перший в Європі арт-потяг Gogol train вирушив у дорогу (фотогалерея)

Для художників та організаторів першого рейсу арт-потягу Олександра Нікітюка, Максима Кілдерова, Богдана Богрина – Ройтбурд є людиною-натхненням та взірцем сучасного українського постмодернізму. Gogol train – це перший у Європі арт-потяг. Він особливий не тільки своїм зовнішнім виглядом, але й історією та концепцією створення. Головна ідея заходу – єдність українців через мистецтво на стінах потягу, котрий їде ланцюговими шляхами залізничних колій. Кожний вагон розмальований художниками з різних міст України, що робить його творінням митців з усієї країни. Маршрут потягу пролягає через Одесу, Кам'янець-Подільський, Херсон, Харків, Львів, Київ, Дніпро

Перший у Європі арт-потяг Gogol train, який присвятили пам&#39;яті художника Олександра Ройтбурда
1 Перший у Європі арт-потяг Gogol train, який присвятили пам'яті художника Олександра Ройтбурда
Українські художники розмалювали балончиками з фарбою вагони потягу
2 Українські художники розмалювали балончиками з фарбою вагони потягу
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Виступ засновника Gogol Fest Владислава Троїцького
4 Виступ засновника Gogol Fest Владислава Троїцького
Портрет художника Олександра Ройтбурда на вагоні потягу
5 Портрет художника Олександра Ройтбурда на вагоні потягу
Маски, що зображені на потязі, є ранніми прикладами робіт Ройтбурда. Так митці віддали данину пам&#39;яті мистецтву художника, не лише створивши його зображення на вагоні
6 Маски, що зображені на потязі, є ранніми прикладами робіт Ройтбурда. Так митці віддали данину пам'яті мистецтву художника, не лише створивши його зображення на вагоні
Робота митців зі &laquo;Львівської школи&raquo; художників
7 Робота митців зі «Львівської школи» художників
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Волонтер і художник Дмитро Бурак у шалику-гірлянді
9 Волонтер і художник Дмитро Бурак у шалику-гірлянді
Художник Максим Кілдеров, який розмалював сім вагонів Gogol train, розфарбовує балончиком одяг інших митців
10 Художник Максим Кілдеров, який розмалював сім вагонів Gogol train, розфарбовує балончиком одяг інших митців
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Головна ідея заходу &ndash; єдність українців через мистецтво на стінах потягу.&nbsp;Кожний вагон був розмальований художниками з різних міст України, що робить його творінням митців з усієї країни
12 Головна ідея заходу – єдність українців через мистецтво на стінах потягу. Кожний вагон був розмальований художниками з різних міст України, що робить його творінням митців з усієї країни
Маршрут потягу пролягає через Одесу, Кам&#39;янець-Подільський, Херсон, Харків, Львів, Київ, Дніпро
13 Маршрут потягу пролягає через Одесу, Кам'янець-Подільський, Херсон, Харків, Львів, Київ, Дніпро

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