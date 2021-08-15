Для художників та організаторів першого рейсу арт-потягу Олександра Нікітюка, Максима Кілдерова, Богдана Богрина – Ройтбурд є людиною-натхненням та взірцем сучасного українського постмодернізму. Gogol train – це перший у Європі арт-потяг. Він особливий не тільки своїм зовнішнім виглядом, але й історією та концепцією створення. Головна ідея заходу – єдність українців через мистецтво на стінах потягу, котрий їде ланцюговими шляхами залізничних колій. Кожний вагон розмальований художниками з різних міст України, що робить його творінням митців з усієї країни. Маршрут потягу пролягає через Одесу, Кам'янець-Подільський, Херсон, Харків, Львів, Київ, Дніпро