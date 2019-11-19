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19 листопада 2019, Київ 18:57
Фотогалереї
Музею Прадо 200 років. Фотоісторія
19 листопада 2019, 18:22
Музей дель Прадо в іспанському Мадриді входить до найвідвідуваніших картинних галерей світу і є одним з найбільш значущих музеїв європейського образотворчого мистецтва. Googlе на честь 200-річчя від дня заснування музею випустив новий doodle.
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Будівлю зразка пізнього класицизму, в якій сьогодні розташований Національний музей дель Прадо, звели за проєктом архітектора Хуана де Вільянуеви в 1785 році.
На фото Всесвітній прайд-парад в Мадриді 2017 року.
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Спочатку приміщення призначалося для кабінету природознавства, проте рішенням короля Фердинанда VII там відкрили Королівський музей живопису і скульптури.
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Нинішню назву – Національний музей дель Прадо – установа отримала у 1819 році і 19 листопада того ж року відкрила свої двері для перших відвідувачів.
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Основою картинного каталогу стала королівська колекція, яку збирали ще з 16…го століття. На той час вона складала понад 1500 картин.
На фото картина «Зняття з хреста» Рогіра ван дер Вейдена, XV століття.
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Жінка розглядає картину Рубенса «Портрет Клари Серени Рубенс», 1618 рік.
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Серед найвідоміших робіт, представлених у музеї, – триптих «Сад земних задоволень» Ієроніма Босха, «Святе сімейство» Рафаеля, «Меніни» Веласкеса і ще багато творів мистецтва авторства Дюрера, Гойї, Ель Греко, Тиціана та інших.
На фото драматична картина Ель Греко «Зняття одягу з Христа», приблизно 1577 рік. Картина сягає трьох метрів заввишки.
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Сьогодні музей дель Прадо в іспанському Мадриді входить до найвідвідуваніших картинних галерей світу.
На фото зліва направо: експерша леді Франції Карла Бруні Саркозі, король Іспанії Хуан Карлос, експрезидент Франції Ніколя Саркозі і королева Іспанії Софія під час візиту до музею Прадо, 27 квітня 2009 року.
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Король Іспанії Філіп цілує руку принцесі Нідерландів Беатрікс після відвідин виставки нідерландського художника Босха в музеї Прадо, 30 травня 2016 року.
Музею Прадо 200 років. Фотоісторія
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