Музею Прадо 200 років. Фотоісторія

1 Будівлю зразка пізнього класицизму, в якій сьогодні розташований Національний музей дель Прадо, звели за проєктом архітектора Хуана де Вільянуеви в 1785 році.



На фото Всесвітній прайд-парад в Мадриді 2017 року.