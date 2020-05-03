SaveФОП: підприємці мітингували на майдані Незалежності – фоторепортаж

У Києві на майдані Незалежності 3 травня кількадесят представників малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу в період карантину. В акції, за словами організаторів, узяли участь підприємці з різних регіонів – Києва, Львова, Харкова, Чернігова, Вінниці та інших міст.

Демонстранти вимагали надати можливість роботи малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють продуктові магазини та аптеки, а також, із певними застереженнями, магазини будівельних матеріалів (такі, як мережа гіпермаркетів «Епіцентр»), інтернет-магазини тощо.

Наприкінці квітня уряд дозволив відновити роботу продовольчих ринків. Представники малого бізнесу також вимагають від уряду скасування обмежень на свою роботу.