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03 травня 2020, Київ 17:24
Фотогалереї

#SaveФОП: підприємці мітингували на майдані Незалежності – фоторепортаж

У Києві на майдані Незалежності 3 травня кількадесят представників малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу в період карантину. В акції, за словами організаторів, узяли участь підприємці з різних регіонів – Києва, Львова, Харкова, Чернігова, Вінниці та інших міст.
Демонстранти вимагали надати можливість роботи малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців.
12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють продуктові магазини та аптеки, а також, із певними застереженнями, магазини будівельних матеріалів (такі, як мережа гіпермаркетів «Епіцентр»), інтернет-магазини тощо.
Наприкінці квітня уряд дозволив відновити роботу продовольчих ринків. Представники малого бізнесу також вимагають від уряду скасування обмежень на свою роботу.
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