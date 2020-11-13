Всесвітній день боротьби з пневмонією: у Києві блакитним кольором підсвітили мости – фото

12 листопала Київ долучився до міжнародної акції Pneumolight у Всесвітній день боротьби із пневмонією. Блакитними вогнями підсвітили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід та Парковий пішохідний міст через Дніпро.

За даними КМДА, мета акції – привернути увагу до необхідності об’єднання зусиль у боротьбі із пневмонією, поінформувати містян про небезпеку від неї в нових умовах коронавірусної загрози.

Запалення легень – пневмонія, одне з ключових ускладнень при інфікуванні коронавірусною хворобою COVID-19. Інфекція уразила понад 52 мільйони людей на планеті.