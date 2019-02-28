«Мене захистить лише мовний закон». Акція під Радою – фото

Декілька десятків громадських активістів провели акцію під будівлею Верховної Ради з вимогою підтримати законопроект № 5670-д «про забезпечення функціонування української мови як державної». Активісти тримали плакати на підтримку української мови. Вони зустрічали народних депутатів, роздавали їм листівки із закликом ухвалити законопроект. Під будівлю парламенту прийшли не тільки активісти-прибічники закону – частина грала роль тих, хто будь-що прагне цей закон провалити, – «російських окупантів». Також персонажем акції була Мова – жертва російських окупантів і водночас головна зброя проти них.

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