За створення робочих місць і проти підвищення тарифів – фоторепортаж з акції протесту профспілок

У Києві пройшла Всеукраїнська профспілкова акція протесту під гаслом «Гідність людині, працю Україні, добробут родині!». Близько 5 тисяч мітингарів пройшлись маршем центральними вулицями столиці до урядового кварталу, де біля Кабінету міністрів провели мітинг. Серед основних вимог протестувальників: розвиток вітчизняного виробництва для створення робочих місць в Україні; зупинити відтік робочої сили з України; не підвищувати ціни на споживчі товари, природний газ, тарифи на житлово-комунальні послуги та транспорт.



Під час протесту невідомі облили речовиною з неприємним запахом двох депутатів від БПП Сергія Капліна та Олександра Сугоняко, та одну жінку – учасницю акції протесту. Поліція діалогу поінформувала про двох затриманих.

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