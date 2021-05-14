Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
14 травня 2021, Київ 19:21
Фотогалереї

У Бабиному Яру в Києві відкрили символічну синагогу – фоторепортаж

14 травня Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» відкрив у Бабиному Яру у Києві символічну синагогу «Місце для роздумів». Церемонія була приуроченою до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, Праведників світу та їхніх родичів.

Цього року 14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю офіційну дату встановила окремою постановою Верховна Рада на початку 2021 року.

Праведниками називають людей неєврейського походження, які рятували євреїв у часи Другої світової війни і Голокосту, часто ризикуючи власним життям.

&laquo;Місце для роздумів&raquo; &ndash; символічна синагога, розташована у Бабиному Яру у Києві, поруч із пам&rsquo;ятником &laquo;Менора&raquo;, біля схилу яру, що традиційно є місцем скорботи, молитви та вшанування жертв трагедії для євреїв
1 «Місце для роздумів» – символічна синагога, розташована у Бабиному Яру у Києві, поруч із пам’ятником «Менора», біля схилу яру, що традиційно є місцем скорботи, молитви та вшанування жертв трагедії для євреїв
Подібно до книги вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів
2 Подібно до книги вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів
Також конструкція оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють інтер&rsquo;єр старовинних синагог західної України, у Ходорові та Гвіздці, які були знищені нацистами під час Другої світової війни
3 Також конструкція оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють інтер’єр старовинних синагог західної України, у Ходорові та Гвіздці, які були знищені нацистами під час Другої світової війни
Висота споруди &ndash; 11 метрів. Вона виготовлена із сторічної деревини дуба, який збирали зі старих закинутих споруд з різних куточків України
4 Висота споруди – 11 метрів. Вона виготовлена із сторічної деревини дуба, який збирали зі старих закинутих споруд з різних куточків України
Праведники та їхні родичі. Після війни 2 659 жителів України, чиї подвиги були задокументовані та зафіксовані врятованими або їх рідними, були удостоєні звання Праведників народів світу від Ізраїльського національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем. 18 з них ще живі. За кількістю Праведників народів світу Україна посідає 4 місце серед 51 країни світу
5 Праведники та їхні родичі. Після війни 2 659 жителів України, чиї подвиги були задокументовані та зафіксовані врятованими або їх рідними, були удостоєні звання Праведників народів світу від Ізраїльського національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем. 18 з них ще живі. За кількістю Праведників народів світу Україна посідає 4 місце серед 51 країни світу
Хоча українців, які рятували євреїв, було значно більше. Основний етап збору інформації про подвиги Праведників припав на період, коли історія Голокосту в СРСР піддавалася політиці забуття і спотворення. На жаль, багато з цих історій подвигу залишаються невідомими до цього часу
6 Хоча українців, які рятували євреїв, було значно більше. Основний етап збору інформації про подвиги Праведників припав на період, коли історія Голокосту в СРСР піддавалася політиці забуття і спотворення. На жаль, багато з цих історій подвигу залишаються невідомими до цього часу
Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, Праведників та їхніх родичів
7 Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, Праведників та їхніх родичів
Головний Рабин Києва та України Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Асман Моше-Реувен під час відкриття у Бабиному Яру символічної синагоги &nbsp;
8

Головний Рабин Києва та України Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Асман Моше-Реувен під час відкриття у Бабиному Яру символічної синагоги

 
Відкриття у Бабиному Яру символічної синагоги &ndash; місця для роздумів і молитви
9 Відкриття у Бабиному Яру символічної синагоги – місця для роздумів і молитви
10
Надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон під час відкриття у Бабиному Яру символічної синагоги
11 Надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон під час відкриття у Бабиному Яру символічної синагоги
Синагогу у вигляді книги спроєктував архітектор Мануель Герц. Конструкторські та художні роботи виконали українські механіки, інженери та митці
12 Синагогу у вигляді книги спроєктував архітектор Мануель Герц. Конструкторські та художні роботи виконали українські механіки, інженери та митці
Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року &ndash; у перший день масових розстрілів у Бабиному Яру. Виготовлена вона з сторічної деревини дуба, який збирали зі старих закинутих споруд з різних куточків України, що символізує зв&#39;язок минулого з майбутнім
13 Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року – у перший день масових розстрілів у Бабиному Яру. Виготовлена вона з сторічної деревини дуба, який збирали зі старих закинутих споруд з різних куточків України, що символізує зв'язок минулого з майбутнім
14
Цього року 14 травня Україна вперше відзначає День пам&rsquo;яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.&nbsp; Праведниками називають людей неєврейського походження, які рятували євреїв у часи Другої Світової війни і Голокосту, часто ризикуючи власним життям.
15

Цього року 14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 

Праведниками називають людей неєврейського походження, які рятували євреїв у часи Другої Світової війни і Голокосту, часто ризикуючи власним життям.
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG