14 травня Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» відкрив у Бабиному Яру у Києві символічну синагогу – «Місце для роздумів». Церемонія була приуроченою до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, Праведників світу та їхніх родичів.

Цього року 14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю офіційну дату встановила окремою постановою Верховна Рада на початку 2021 року.

Праведниками називають людей неєврейського походження, які рятували євреїв у часи Другої світової війни і Голокосту, часто ризикуючи власним життям.