Бахчисарай, місто з багатовіковою історією, відоме як столиця Кримського ханства. Його унікальна архітектура і мальовничі пейзажі надихали на творчість поетів і художників. За сотні років з моменту заснування зовнішній вигляд міста змінився суттєво. Нині Бахчисарай схожий на багато пострадянських міст. Однак, відчути його своєрідність можна і зараз. Варто лише вирушити у старе місто.
Його серце, Ханський палац, колишня резиденція кримських правителів. Дорога до нього йде звивистими тісними бахчисарайськими вуличками. Кореспондент Крим.Реалії вирушив на прогулянку історичною частиною міста, і зобразив 500-річний Бахчисарай в розпал осені на півострові.
Його серце, Ханський палац, колишня резиденція кримських правителів. Дорога до нього йде звивистими тісними бахчисарайськими вуличками. Кореспондент Крим.Реалії вирушив на прогулянку історичною частиною міста, і зобразив 500-річний Бахчисарай в розпал осені на півострові.
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