Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Листопад 2018, Київ 18:10
Фотогалереї

Тісні вулички і мінарети: прогулянка осіннім Бахчисараєм (фотогалерея)

Бахчисарай, місто з багатовіковою історією, відоме як столиця Кримського ханства. Його унікальна архітектура і мальовничі пейзажі надихали на творчість поетів і художників. За сотні років з моменту заснування зовнішній вигляд міста змінився суттєво. Нині Бахчисарай схожий на багато пострадянських міст. Однак, відчути його своєрідність можна і зараз. Варто лише вирушити у старе місто.
Його серце, Ханський палац, колишня резиденція кримських правителів. Дорога до нього йде звивистими тісними бахчисарайськими вуличками. Кореспондент Крим.Реалії вирушив на прогулянку історичною частиною міста, і зобразив 500-річний Бахчисарай в розпал осені на півострові.
1
Пам&#39;ятник кримськотатарському просвітителю і політику Ісмаїлу Гаспринському, чиє життя було безпосередньо пов&#39;язане з Бахчисараєм. Після смерті в 1914 році його поховали на території місцевого медресе
2 Пам'ятник кримськотатарському просвітителю і політику Ісмаїлу Гаспринському, чиє життя було безпосередньо пов'язане з Бахчисараєм. Після смерті в 1914 році його поховали на території місцевого медресе
Будівля популярного кримськотатарського кафе &laquo;Мусафір&raquo;. У 2015 році воно було закрите після погроз з боку російської прокуратури Криму. Згодом мережа закладів відновила свою роботу в Києві
3 Будівля популярного кримськотатарського кафе «Мусафір». У 2015 році воно було закрите після погроз з боку російської прокуратури Криму. Згодом мережа закладів відновила свою роботу в Києві
4
Будинки в старому місті нерідко будувалися прямо на узгір&#39;ї. З низини споруди вони немов сходи з житлових будинків
5 Будинки в старому місті нерідко будувалися прямо на узгір'ї. З низини споруди вони немов сходи з житлових будинків
6
Вдалині видніється мінарет трьохсотрічної мечеті Тахтали-джамі. Її будівництво в 18 столітті ініціювала дочка хана Селіма I Герая&nbsp;&ndash; Бекхан Султанхані
7 Вдалині видніється мінарет трьохсотрічної мечеті Тахтали-джамі. Її будівництво в 18 столітті ініціювала дочка хана Селіма I Герая – Бекхан Султанхані
8
Раніше стіни, що виходять на дорогах, були глухими &ndash; без вікон і дверей. За сотні років багато чого змінилося, однак пройти до житлових будинків тут часто можна тільки через такі вузькі коридори, що ведуть в невеликі дворики
9 Раніше стіни, що виходять на дорогах, були глухими – без вікон і дверей. За сотні років багато чого змінилося, однак пройти до житлових будинків тут часто можна тільки через такі вузькі коридори, що ведуть в невеликі дворики
10
Вулички в старому місті дуже вузькі. У минулому навіть на головній вулиці Бахчисарая ледь могли розминутися два вози
11 Вулички в старому місті дуже вузькі. У минулому навіть на головній вулиці Бахчисарая ледь могли розминутися два вози
12
13
14
Серце старого міста &ndash; Ханський палац, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Поруч з ним &ndash; Велика Ханська мечеть, одна з найбільших на півострові
15 Серце старого міста – Ханський палац, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Поруч з ним – Велика Ханська мечеть, одна з найбільших на півострові
Висота кожного&nbsp; мінарету 28 метрів. Всередині них гвинтові сходи, що ведуть на самий верх мінаретів
16 Висота кожного  мінарету 28 метрів. Всередині них гвинтові сходи, що ведуть на самий верх мінаретів

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG