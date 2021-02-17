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17 лютого 2021, Київ 20:24
Фотогалереї

Через пандемію COVID-19 у Бразилії скасували карнавал (фотогалерея)

Через пандемію коронавірусу (СOVID-19) мер бразильського міста Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес оголосив про рішення відмовитися від проведення карнавалу в цьому році.​

Щороку, починаючи з 1723 року, в Бразилії карнавалом відзначають початок Великого посту, і тільки 2021-й став винятком.

У світі за кількістю смертей від коронавірусу Бразилія на другому місці. Однак не всі бразильці задоволені рішенням про скасування карнавалу. Деякі з них вийшли на вулиці у святкових костюмах, попри запроваджені в країні заходи безпеки.
Попри те, що офіційно святкування карнавалу в Бразилії скасоване через пандемію COVID-19, ці двоє гуляк все одно вийшли на вулиці передмістя Ріо-де-Жанейро пограти з м&#39;ячем
1 Попри те, що офіційно святкування карнавалу в Бразилії скасоване через пандемію COVID-19, ці двоє гуляк все одно вийшли на вулиці передмістя Ріо-де-Жанейро пограти з м'ячем
На фото:&nbsp;​56-річна медик Марінете Феррейра в карнавальному костюмі &laquo;Вакцина&raquo; &nbsp;
2 На фото: ​56-річна медик Марінете Феррейра в карнавальному костюмі «Вакцина»
 
Чоловік у карнавальному костюмі, попри заборону святкувань у Бразилії, гуляє передмістям Ріо-де-Жанейро
3 Чоловік у карнавальному костюмі, попри заборону святкувань у Бразилії, гуляє передмістям Ріо-де-Жанейро
На фото: щорічна урочиста церемонія карнавалу.&nbsp; Мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес передає ключі від міста Карнавальному королю
4 На фото: щорічна урочиста церемонія карнавалу.  Мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес передає ключі від міста Карнавальному королю
32-річна акторка Дандара Мачадо Абреу вимушено залишилася вдома через коронавірусні обмеження, але все одно вирішила продемонструвати свій карнавальний костюм. &laquo;Насправді я не прийняла те, що у нас ще не буде карнавалу, я думаю, це так сумно. А пандемія, через яку скасували Карнавал, засмучує мене ще більше&raquo;, &ndash; сказала кореспонденту Reuters акторка
5 32-річна акторка Дандара Мачадо Абреу вимушено залишилася вдома через коронавірусні обмеження, але все одно вирішила продемонструвати свій карнавальний костюм.
«Насправді я не прийняла те, що у нас ще не буде карнавалу, я думаю, це так сумно. А пандемія, через яку скасували Карнавал, засмучує мене ще більше», – сказала кореспонденту Reuters акторка
Але деякі бразильці, незважаючи на коронавірусні обмеження, все одно намагалися влаштувати народні гуляння
6 Але деякі бразильці, незважаючи на коронавірусні обмеження, все одно намагалися влаштувати народні гуляння
Анільсон Коста у захисній масці та своєму карнавальному костюму вийшов на прогулянку районом Санта-Тереза, де зазвичай у карнавал організовують запальні вечірки. Нині вулиці тут порожні
7 Анільсон Коста у захисній масці та своєму карнавальному костюму вийшов на прогулянку районом Санта-Тереза, де зазвичай у карнавал організовують запальні вечірки. Нині вулиці тут порожні
Вчителька Джуліана Мотта, їй 34 роки. Вона теж цьогоріч залишилася вдома через пандемію коронавірусу, але про свій карнавальний образ не забула
8 Вчителька Джуліана Мотта, їй 34 роки. Вона теж цьогоріч залишилася вдома через пандемію коронавірусу, але про свій карнавальний образ не забула
Ці гуляки, попри заборону, вирішили пройтися порожніми вулицями передмістя Ріо-де-Жанейро у яскравих карнавальних костюмах
9 Ці гуляки, попри заборону, вирішили пройтися порожніми вулицями передмістя Ріо-де-Жанейро у яскравих карнавальних костюмах

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