Через пандемію COVID-19 у Бразилії скасували карнавал (фотогалерея)

Через пандемію коронавірусу (СOVID-19) мер бразильського міста Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес оголосив про рішення відмовитися від проведення карнавалу в цьому році.
Щороку, починаючи з 1723 року, в Бразилії карнавалом відзначають початок Великого посту, і тільки 2021-й став винятком.
У світі за кількістю смертей від коронавірусу Бразилія на другому місці. Однак не всі бразильці задоволені рішенням про скасування карнавалу. Деякі з них вийшли на вулиці у святкових костюмах, попри запроваджені в країні заходи безпеки.
Щороку, починаючи з 1723 року, в Бразилії карнавалом відзначають початок Великого посту, і тільки 2021-й став винятком.
У світі за кількістю смертей від коронавірусу Бразилія на другому місці. Однак не всі бразильці задоволені рішенням про скасування карнавалу. Деякі з них вийшли на вулиці у святкових костюмах, попри запроваджені в країні заходи безпеки.
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