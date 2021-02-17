Через пандемію COVID-19 у Бразилії скасували карнавал (фотогалерея)

5 32-річна акторка Дандара Мачадо Абреу вимушено залишилася вдома через коронавірусні обмеження, але все одно вирішила продемонструвати свій карнавальний костюм.

«Насправді я не прийняла те, що у нас ще не буде карнавалу, я думаю, це так сумно. А пандемія, через яку скасували Карнавал, засмучує мене ще більше», – сказала кореспонденту Reuters акторка