Фоторепортаж: в Україні відзначають День українського добровольця

В Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Постанову про встановлення на цю дату такого дня Верховна Рада ухвалила 2017 року з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України»



Зранку урочисті заходи провели в столиці у військових частинах Національної гвардії, де, зокрема, дислокується батальйон оперативного призначення НГУ імені генерала Сергія Кульчицького.



До Дня добровольця армійцям батальйону вручили державні нагороди від глави держави та Верховної Ради.



Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Військовослужбовці батальйону Кульчицького поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні в Києві.



У березні 2014 року близько 500 добровольців зі Самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України і вирушили на полігон у село Нові Петрівці. Уже у квітні того ж року перші 300 резервістів склали присягу на вірність українському народові. На сході країни військовослужбовці батальйону із травня 2014-го. Вони серед перших зайшли у звільнений Слов'янськ, брали участь у боях за Дебальцеве та Станицю Луганську. Бойовим навчанням і злагодженням добровольців командував начальник Управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький.



29 травня 2014 року Кульчицький і ще 11 військовослужбовців загинули внаслідок катастрофи вертольота Мі-8, підбитого проросійськими бойовиками.

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