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23 Серпень 2019, Київ 16:35
Фотогалереї

Фоторепортаж: марш центром Києва до Дня прапора

У День Державного прапора України, 23 серпня, патріотична молодь пройшла маршем центральними вулицями Києва з найбільшим прапором України.

В Україні 23 серпня відзначають День державного прапора. Це свято встановив своїм указом у 2004 році президент Леонід Кучма, його наступник на посаді Віктор Ющенко в 2009 році заснував церемонію підняття прапора України 23 серпня.
Свою ходу учасники акції почали з вулиці Еспланадної, далі вони пройшли центральними вулицями Києва. Марш закінчився біля Офісу президента на Банковій
1 Свою ходу учасники акції почали з вулиці Еспланадної, далі вони пройшли центральними вулицями Києва. Марш закінчився біля Офісу президента на Банковій
Перша історична згадка з поєднанням синього та жовтого кольорів датується 1256 роком &ndash; днем заснування Львова. Саме на гербі міста Лева поєднались ці символічні для країни кольори &ndash; жовтого лева на блакитному тлі&nbsp;
2 Перша історична згадка з поєднанням синього та жовтого кольорів датується 1256 роком – днем заснування Львова. Саме на гербі міста Лева поєднались ці символічні для країни кольори – жовтого лева на блакитному тлі 
Учасники маршу передали до Офісу президента звернення до глави держави з проханням зробити все необхідне для збереження національно-патріотичного виховання молоді&nbsp;
3 Учасники маршу передали до Офісу президента звернення до глави держави з проханням зробити все необхідне для збереження національно-патріотичного виховання молоді 
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Довжина прапора &ndash; понад 100 метрів
5 Довжина прапора – понад 100 метрів
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Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулось 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки
7 Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулось 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки
Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3
8 Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3
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