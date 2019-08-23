Фоторепортаж: марш центром Києва до Дня прапора

У День Державного прапора України, 23 серпня, патріотична молодь пройшла маршем центральними вулицями Києва з найбільшим прапором України.



В Україні 23 серпня відзначають День державного прапора. Це свято встановив своїм указом у 2004 році президент Леонід Кучма, його наступник на посаді Віктор Ющенко в 2009 році заснував церемонію підняття прапора України 23 серпня.