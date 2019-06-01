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01 Червень 2019, Київ 21:42
Фотогалереї

П’ять тисяч велосипедистів «полонили» Київ – фотогалерея

Першого червня у Києві відбувся Всеукраїнський велодень. Понад п’ять тисяч велосипедистів, серед яких і мер Києва Віталій Кличко, зібралися на Софійській площі та проїхали парадом центром столиці. Так учасники велодня планують привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП із постраждалими велосипедистами. Всеукраїнський велодень об’єднує всю Україну. Тисячі велосипедистів, незалежно від віку та стилю катання, проїжджають центральними вулицями міст та містечок України для того, щоби привернути увагу до здорового й активного способу життя та порозуміння з водіями на дорогах. Це головне свято велосипедистів, можливість покататися безпечно і всім разом.

Велодень розпочався з традиційного групового фото на Софійській площі&nbsp;
1 Велодень розпочався з традиційного групового фото на Софійській площі 
Не обійшлося й без селфі
2 Не обійшлося й без селфі
Участь у велодні міг взяти будь-хто, незалежно від віку...
3 Участь у велодні міг взяти будь-хто, незалежно від віку...
...стилю катання...
4 ...стилю катання...
...чи спортивного вбрання
5 ...чи спортивного вбрання
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Велосипедисти рушили за запланованим маршрутом&nbsp;
10 Велосипедисти рушили за запланованим маршрутом 
...проїхавши центральними вулицями міста...&nbsp;
11 ...проїхавши центральними вулицями міста... 
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...фінішувавши на Трухановому острові в Парку &laquo;Муромець&raquo;
14 ...фінішувавши на Трухановому острові в Парку «Муромець»
&hellip;де програма продовжилась велофестивалем&nbsp;
15 …де програма продовжилась велофестивалем 
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