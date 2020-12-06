У Києві відкрилася виставка «Свято новорічної іграшки» – фотогалерея

У Центрі української культури та мистецтва в Києві відкрилася виставка «Свято новорічної іграшки». Колекція складається зі старовинних різдвяних та новорічних прикрас різних історичних періодів.



Також представлені ялинкові прикраси та новорічно-різдвяна атрибутика від українських майстрів та фотозони.



Під час експозиції проходять майстер-класи, лекції, екскурсії, вистави та концерти для дітей та дорослих.



Виставка знаходиться за адресою: Київ, Хорива, 19-В, ст. м. Контрактова площа (вихід з метро в бік Верхнього і Нижнього Валів). Вхід безкоштовний.



Час роботи виставкових залів від 1 до 28 грудня.