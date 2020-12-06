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06 грудня 2020, Київ 19:37
Фотогалереї

У Києві відкрилася виставка «Свято новорічної іграшки» – фотогалерея

У Центрі української культури та мистецтва в Києві відкрилася виставка «Свято новорічної іграшки». Колекція складається зі старовинних різдвяних та новорічних прикрас різних історичних періодів.

Також представлені ялинкові прикраси та новорічно-різдвяна атрибутика від українських майстрів та фотозони.

Під час експозиції проходять майстер-класи, лекції, екскурсії, вистави та концерти для дітей та дорослих.

Виставка знаходиться за адресою: Київ, Хорива, 19-В, ст. м. Контрактова площа (вихід з метро в бік Верхнього і Нижнього Валів). Вхід безкоштовний.

Час роботи виставкових залів від 1 до 28 грудня.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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