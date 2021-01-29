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29 січня 2021, Київ 18:42
Фотогалереї

Українці вшановують пам’ять героїв Крут – фоторепортаж

29 січня українці вшановують пам’ять героїв Крут – київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією Михайла Муравйова. В Києві декілька десятків людей, представників різних громадських і патріотичних організацій, узяли участь у вшануванні пам’яті героїв Крут. Вони пройшли ходою від станції метро «Арсенальна» до Аскольдової могили, де похована частина крутян. На місці присутні поклали квіти, священники відслужили панахиду за героями.

Уранці президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і прем’єр-міністр Денис Шмигаль узяли участь у церемонії вшанування пам’яті героїв Крут.
Сьогодні, 29 січня, у 103-ю річницю бою під Крутами в центрі Києва відбулася хода в пам&rsquo;ять про цю подію
1 Сьогодні, 29 січня, у 103-ю річницю бою під Крутами в центрі Києва відбулася хода в пам’ять про цю подію
Учасники пам&rsquo;ятної ходи пройшли від станції метро &laquo;Арсенальна&raquo; до Аскольдової могили, де похована частина крутян. На місці присутні поклали квіти, священники відслужили панахиду за героями
2 Учасники пам’ятної ходи пройшли від станції метро «Арсенальна» до Аскольдової могили, де похована частина крутян. На місці присутні поклали квіти, священники відслужили панахиду за героями
Історичний бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути. Загін із кількох сотень (за різними оцінками, від 400 до 600 людей) київських курсантів і козаків &laquo;Вільного козацтва&raquo; впродовж 5 годин захищав підступи до Києва від кількатисячного підрозділу російської Червоної гвардії на чолі з есером Михайлом Муравйовим. Опір українців дозволив затримати наступ російських сил на Київ
3 Історичний бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути. Загін із кількох сотень (за різними оцінками, від 400 до 600 людей) київських курсантів і козаків «Вільного козацтва» впродовж 5 годин захищав підступи до Києва від кількатисячного підрозділу російської Червоної гвардії на чолі з есером Михайлом Муравйовим. Опір українців дозволив затримати наступ російських сил на Київ
У березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, Центральна Рада вирішила урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним
4 У березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, Центральна Рада вирішила урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам&rsquo;яті героїв Крут. Голова держави поклав квіти до хреста пам&rsquo;яті героїв Крут на Аскольдовій могилі у Києві
5 Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті героїв Крут. Голова держави поклав квіти до хреста пам’яті героїв Крут на Аскольдовій могилі у Києві
&laquo;Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар’їнкою. Хоча умови неоднакові &ndash; ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли&raquo;, &ndash; сказав Володимир Зеленський
6 «Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар’їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли», – сказав Володимир Зеленський
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На початку 2012 року на місці дерев&rsquo;яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено пам&rsquo;ятник: виготовлений із каменя козацький хрест, у центрі якого висічений тризуб, під яким цитата з Євангелія &ndash; &laquo;Найбільша любов &ndash; життя покласти за друзів&raquo;
8 На початку 2012 року на місці дерев’яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено пам’ятник: виготовлений із каменя козацький хрест, у центрі якого висічений тризуб, під яким цитата з Євангелія – «Найбільша любов – життя покласти за друзів»
Пам&rsquo;ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни почесної варти відсалютували зі стрілецької зброї і пройшли урочистим маршем біля пам&rsquo;ятного хреста
9 Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни почесної варти відсалютували зі стрілецької зброї і пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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