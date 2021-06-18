У Києві провели в останню путь хореографа Григорія Чапкіса (фоторепортаж)

2

Григорій Чапкіс народився у 1930 році в Кишиневі, Молдові, у багатодітній родині Чаопеску (справжнє прізвище хореографа), де було семеро дітей. До Києва родина Чапкіса потрапила у 1944 році, а вже у 1945-му Григорій долучився до ансамблю пісні й танцю «Трудові резерви». Згодом він закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі.

Про себе Чапкіс говорив, що «танцювати та ходити навчився одночасно»