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У Києві провели в останню путь хореографа Григорія Чапкіса (фоторепортаж)

У Києві 18 червня попрощались із хореографом, народним артистом України Григорієм Чапкісом, який помер 13 червня у віці 91-го року. Церемонія прощання відбулася в Національній філармонії України. Поховали його на Байковому кладовищі.
Український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня у віці 91-го року
1 Український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня у віці 91-го року
Григорій Чапкіс народився у 1930 році в Кишиневі, Молдові, у багатодітній родині Чаопеску (справжнє прізвище хореографа), де було семеро дітей. До Києва родина Чапкіса потрапила у 1944 році, а вже у 1945-му Григорій долучився до ансамблю пісні й танцю &laquo;Трудові резерви&raquo;. Згодом він закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі. Про себе Чапкіс говорив, що &laquo;танцювати та ходити навчився одночасно&raquo;
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Григорій Чапкіс народився у 1930 році в Кишиневі, Молдові, у багатодітній родині Чаопеску (справжнє прізвище хореографа), де було семеро дітей. До Києва родина Чапкіса потрапила у 1944 році, а вже у 1945-му Григорій долучився до ансамблю пісні й танцю «Трудові резерви». Згодом він закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі.

Про себе Чапкіс говорив, що «танцювати та ходити навчився одночасно»
&laquo;З того часу займаюся цим щодня, адже танці &ndash; моя сутність та життя. Я хореограф широкого профілю, зате більше нічого робити не вмію. Пояснити це просто &ndash; я народився в Румунії, серед циганів та молдаван. Зранку мене випускали у двір і тільки ввечері забирали додому &ndash; на вулиці мене й навчили водити танки&raquo;, &ndash; розповідав танцівник
3 «З того часу займаюся цим щодня, адже танці – моя сутність та життя. Я хореограф широкого профілю, зате більше нічого робити не вмію. Пояснити це просто – я народився в Румунії, серед циганів та молдаван. Зранку мене випускали у двір і тільки ввечері забирали додому – на вулиці мене й навчили водити танки», – розповідав танцівник
У холі, де відбувалася церемонія прощання, поставили столик із книгою, де люди залишали спогади про Чапкіса
4 У холі, де відбувалася церемонія прощання, поставили столик із книгою, де люди залишали спогади про Чапкіса
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Григорій Чапкіс працював хореографом у Театрі імені Івана Франка, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського. Був головним танцмейстером Віденського балу. Він також відкрив школу танців Чапкіса і брав участь у численних благодійних проєктах
6 Григорій Чапкіс працював хореографом у Театрі імені Івана Франка, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського. Був головним танцмейстером Віденського балу. Він також відкрив школу танців Чапкіса і брав участь у численних благодійних проєктах
Віддати шану відомому митцю прийшли десятки людей, політичні й культурні діячі
7 Віддати шану відомому митцю прийшли десятки людей, політичні й культурні діячі
Провести відомого хореографа в останню путь прибув і президент Володимир Зеленський
8 Провести відомого хореографа в останню путь прибув і президент Володимир Зеленський
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На фото: родина Григорія Чапкіса
10 На фото: родина Григорія Чапкіса
Багато хто не міг стримати сліз
11 Багато хто не міг стримати сліз
В останню путь відомого хореографа проводжали оплесками
12 В останню путь відомого хореографа проводжали оплесками
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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