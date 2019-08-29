У Києві вшанували загиблих у боях за Іловайськ – фоторепортаж

2 Бої за Іловайськ – епізод війни на сході України у другій половині серпня 2014 року, під час якого розгорнулися запеклі бої між ЗСУ і підрозділами МВС України з одного боку, та бойовиками угрупованням «ДНР» і військовими Збройних сил Росії з іншого