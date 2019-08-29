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29 Серпень 2019, Київ 20:50
Фотогалереї

У Києві вшанували загиблих у боях за Іловайськ – фоторепортаж

29 серпня у Києві вшанували пам’ять загиблих у боях за Іловайськ бійців – військовослужбовців, добровольців, національних гвардійців. Зранку біля Стіни пам’яті (мури Михайлівського монастиря) зібралися учасники і ветерани бойових дій на сході України, родини загиблих бійців, волонтери і громадські активісти, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Люди приїхали з різних куточків України.

Цього року Україна вперше вшановує загиблих оборонців держави на офіційному рівні: президент Володимир Зеленський своїм указом встановив 29 серпня Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

За даними ООН, під час бойових дій під Іловайськом загинуло 366 українських військовослужбовців та добровольців, 429 були поранені.

В Україні 29 серпня відзначають День пам&#39;яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам&rsquo;ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня
1 В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня
Бої за Іловайськ &ndash; епізод війни на сході України у другій половині серпня 2014 року, під час якого розгорнулися запеклі бої між ЗСУ і підрозділами МВС України з одного боку, та бойовиками угрупованням &laquo;ДНР&raquo; і військовими Збройних сил Росії з іншого
2 Бої за Іловайськ – епізод війни на сході України у другій половині серпня 2014 року, під час якого розгорнулися запеклі бої між ЗСУ і підрозділами МВС України з одного боку, та бойовиками угрупованням «ДНР» і військовими Збройних сил Росії з іншого
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Герман, братик загиблого Георгія Тороповського із 40-го батальйону територіальної оборони &laquo;Кривбас&raquo;. Мати Георгія Тетяна після загибелі єдиного 18-річного сина наважилася на пізніх дітей і народила ще двох &ndash; хлопчика і дівчинку
4 Герман, братик загиблого Георгія Тороповського із 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас». Мати Георгія Тетяна після загибелі єдиного 18-річного сина наважилася на пізніх дітей і народила ще двох – хлопчика і дівчинку
За офіційними даними, загинуло 366 українських військових, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон
5 За офіційними даними, загинуло 366 українських військових, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон
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Бої за Іловайськ тривали з 18 по 29 серпня 2014 року. 29 серпня 2014 року російські війська розстріляли колони українських військових, які виходили з Іловайська, по домовленому &laquo;зеленому коридору&raquo;
7 Бої за Іловайськ тривали з 18 по 29 серпня 2014 року. 29 серпня 2014 року російські війська розстріляли колони українських військових, які виходили з Іловайська, по домовленому «зеленому коридору»
Вшанувати пам&rsquo;ять загиблих до стін Михайлівського собору прийшло декілька сотень людей: сім&rsquo;ї загиблих героїв, їхні побратими, друзі, представники громадських організацій
8 Вшанувати пам’ять загиблих до стін Михайлівського собору прийшло декілька сотень людей: сім’ї загиблих героїв, їхні побратими, друзі, представники громадських організацій
Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, біля стіни з фотографіями загиблих товаришів. Вшанувати пам&rsquo;ять полеглих воїнів прийшли також ліцеїсти КВЛ імені Івана Богуна
9 Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, біля стіни з фотографіями загиблих товаришів. Вшанувати пам’ять полеглих воїнів прийшли також ліцеїсти КВЛ імені Івана Богуна
Панахиду за загиблими очолив глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній
10 Панахиду за загиблими очолив глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній
Почесна варта під час покладання квітів
11 Почесна варта під час покладання квітів
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Зустріч побратимів на Михайлівській площі у п&#39;яту річницю Іловайська
14 Зустріч побратимів на Михайлівській площі у п'яту річницю Іловайська
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Під час виходу з оточення частина військових йшла соняшниковими полями, в них ховалися бійці, соняшникове насіння їли ті, хто був в оточенні, у них ховали загиблих побратимів.Так соняшники стали &laquo;чорною&raquo; емблемою Іловайська
16 Під час виходу з оточення частина військових йшла соняшниковими полями, в них ховалися бійці, соняшникове насіння їли ті, хто був в оточенні, у них ховали загиблих побратимів.Так соняшники стали «чорною» емблемою Іловайська
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