У Києві вшанували загиблих у боях за Іловайськ – фоторепортаж

29 серпня у Києві вшанували пам’ять загиблих у боях за Іловайськ бійців – військовослужбовців, добровольців, національних гвардійців. Зранку біля Стіни пам’яті (мури Михайлівського монастиря) зібралися учасники і ветерани бойових дій на сході України, родини загиблих бійців, волонтери і громадські активісти, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Люди приїхали з різних куточків України.
Цього року Україна вперше вшановує загиблих оборонців держави на офіційному рівні: президент Володимир Зеленський своїм указом встановив 29 серпня Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
За даними ООН, під час бойових дій під Іловайськом загинуло 366 українських військовослужбовців та добровольців, 429 були поранені.
Цього року Україна вперше вшановує загиблих оборонців держави на офіційному рівні: президент Володимир Зеленський своїм указом встановив 29 серпня Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
За даними ООН, під час бойових дій під Іловайськом загинуло 366 українських військовослужбовців та добровольців, 429 були поранені.
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