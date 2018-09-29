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29 Вересень 2018, Київ 17:47
Фотогалереї

Люди з інвалідністю «зруйнували стіну» на Хрещатику – фото

Близько трьох тисяч громадських активістів та людей з інвалідністю взяли участь у всеукраїнському форумі «Право на життя» у Києві. Учасники приїхали з різних областей України. Акцію приурочили до 10-ліття підписання Україною Конвенції ООН про права людей з інвалідністю.

Акція розпочалася ходою від Бессарабського ринку і до місця проведення форуму – майдану Незалежності. Під час ходи учасники зруйновали символічну стіну соціальної ізоляції.
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