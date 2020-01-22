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22 січня 2020, Київ 20:27
Фотогалереї

У Києві вшанували перших загиблих Героїв Небесної сотні – фото з ходи пам’яті

У Києві вшанували пам’ять Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького й Олександра Бадери, які стали першими загиблими учасниками Революції гідності.

Декілька десятків людей пройшли пам'ятною ходою зі світлинами загиблих, прапорами і транспарантами від Лядських воріт до пам'ятного знака на вулиці Грушевського біля стадіону «Динамо».

У межах ходи відбулася панахида за першими полеглими біля пам’ятного знака на честь Героїв Небесної сотні на вулиці Михайла Грушевського.

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