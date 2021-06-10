Рідкісне астрономічне явище: кільцеподібне сонячне затемнення у фото

10 червня жителі частини Північної півкулі Землі – деяких територій Канади і Якутії в Росії – спостерігають кільцеподібне сонячне затемнення. Місяць закрив Сонце, залишивши лише тонку смужку краю сонячного диска.
Іще на значних територіях Північної півкулі, зокрема в Україні, затемнення спостерігалося як часткове, без кільцеподібної фази.
Радіо Свобода публікує добірку світлин, як у різних країнах і в Україні спостерігали за рідкісним астрономічним явищем.
Іще на значних територіях Північної півкулі, зокрема в Україні, затемнення спостерігалося як часткове, без кільцеподібної фази.
Радіо Свобода публікує добірку світлин, як у різних країнах і в Україні спостерігали за рідкісним астрономічним явищем.
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