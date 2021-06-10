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Рідкісне астрономічне явище: кільцеподібне сонячне затемнення у фото

10 червня жителі частини Північної півкулі Землі – деяких територій Канади і Якутії в Росії – спостерігають кільцеподібне сонячне затемнення. Місяць закрив Сонце, залишивши лише тонку смужку краю сонячного диска.

Іще на значних територіях Північної півкулі, зокрема в Україні, затемнення спостерігалося як часткове, без кільцеподібної фази.

Радіо Свобода публікує добірку світлин, як у різних країнах і в Україні спостерігали за рідкісним астрономічним явищем.
Сонячне затемнення над мостами, що перетинають Іст-Рівер у Нью-Йорку, США
1 Сонячне затемнення над мостами, що перетинають Іст-Рівер у Нью-Йорку, США
Спостерігати часткове затемнення, але без &laquo;вогняного кільця&raquo;, можна було і в Україні. У Києві воно почалося о 13:26, максимальної фази досягло о 14:15. За повідомленнями, українці змогли побачити близько 5% від загального затемнення
2 Спостерігати часткове затемнення, але без «вогняного кільця», можна було і в Україні. У Києві воно почалося о 13:26, максимальної фази досягло о 14:15. За повідомленнями, українці змогли побачити близько 5% від загального затемнення
Дивитися на Сонце незахищеним оком або в телескоп без спеціальних сонячних світлофільтрів небезпечно. На фото: чехи спостерігають часткове сонячне затемнення в спеціальних окулярах в обсерваторії в Празі
3 Дивитися на Сонце незахищеним оком або в телескоп без спеціальних сонячних світлофільтрів небезпечно. На фото: чехи спостерігають часткове сонячне затемнення в спеціальних окулярах в обсерваторії в Празі
Частково затемнене сонце сходить за статуєю Свободи в Нью-Йорку, США
4 Частково затемнене сонце сходить за статуєю Свободи в Нью-Йорку, США
Затемнення видніється крізь хмари на сході сонця в Вінтропі, штат Массачусетс, США
5 Затемнення видніється крізь хмари на сході сонця в Вінтропі, штат Массачусетс, США
Часткове сонячне затемнення в небі над статуєю Ювілейного парку в Брюсселі, Бельгія
6 Часткове сонячне затемнення в небі над статуєю Ювілейного парку в Брюсселі, Бельгія
Це затемнення у Санкт-Петербурзі в Росії. Найкраще його було видно в Арктиці
7 Це затемнення у Санкт-Петербурзі в Росії. Найкраще його було видно в Арктиці
Чоловік використав аркуш паперу, щоб &laquo;зловити&raquo; тінь від сонця у Празі, Чехія
8 Чоловік використав аркуш паперу, щоб «зловити» тінь від сонця у Празі, Чехія
А цей чоловік, щоб відобразити затемнення на папері, використовує монокуляр, Ронда, південь Іспанії
9 А цей чоловік, щоб відобразити затемнення на папері, використовує монокуляр, Ронда, південь Іспанії
Сонячне затемнення у Лієпупе, Латвія
10 Сонячне затемнення у Лієпупе, Латвія
Чоловік спостерігає сонячне затемнення поблизу обсерваторії Брорфелле у Теллесе, Данія
11 Чоловік спостерігає сонячне затемнення поблизу обсерваторії Брорфелле у Теллесе, Данія
Сонце сходить ліворуч від будівлі Капітолію у Вашингтоні, США
12 Сонце сходить ліворуч від будівлі Капітолію у Вашингтоні, США

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