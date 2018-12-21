Концерт #МІФ пам'яті Василя Сліпака – фотогалерея

9 Уперше Висиль Сліпак поїхав на війну у травні 2014 року, пробув там понад місяць. Позивний «Міф» на честь Мефістофеля у нього з'явився одразу. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. 29 червня 2016 року, виконуючи бойове завдання як кулеметник у складі 1-шої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» (ДУК ПС), Василь Сліпак загинув



