Концерт #МІФ пам'яті Василя Сліпака – фотогалерея

20 грудня, у день народження Героя України Василя Сліпака, у Києві відбувся грандіозний концерт #МІФ за участі відомих українських та європейських оперних співаків у супроводі Національного президентського оркестру та хору Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва.
Захід пройшов у Великій залі Національної музичної академії України (Консерваторія), яка носить ім’я Василя Сліпака.
Захід пройшов у Великій залі Національної музичної академії України (Консерваторія), яка носить ім’я Василя Сліпака.
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