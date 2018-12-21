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21 Грудень 2018, Київ 15:56
Фотогалереї

Концерт #МІФ пам'яті Василя Сліпака – фотогалерея

20 грудня, у день народження Героя України Василя Сліпака, у Києві відбувся грандіозний концерт #МІФ за участі відомих українських та європейських оперних співаків

20 грудня, у день народження Героя України Василя Сліпака, у Києві відбувся грандіозний концерт #МІФ за участі відомих українських та європейських оперних співаків у супроводі Національного президентського оркестру та хору Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва.
Захід пройшов у Великій залі Національної музичної академії України (Консерваторія), яка носить ім’я Василя Сліпака.
Старший брат Орест &laquo;Василь був найвеселішою людиною&raquo;
1 Старший брат Орест «Василь був найвеселішою людиною»
Ідея проведення вечора пам&rsquo;яті Василя Сліпака &laquo;#МІФ&raquo; належить волонтерам ГС &laquo;Музичний батальйон&raquo; та БФ The Wassyl Slipak Foundation, яку одразу підтримали Міністерство оборони України, Міністерство культури України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського та Національний президентський оркестр.
2 Ідея проведення вечора пам’яті Василя Сліпака «#МІФ» належить волонтерам ГС «Музичний батальйон» та БФ The Wassyl Slipak Foundation, яку одразу підтримали Міністерство оборони України, Міністерство культури України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського та Національний президентський оркестр.
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Лірницький кант про Георгія. Виконує народний артист України Василь Нечепа
4 Лірницький кант про Георгія. Виконує народний артист України Василь Нечепа
Арія короля Філіпа з опери &laquo;Дон Карлос&raquo; виконує Гійом Дюссо. Він товаришував з Василем Сліпаком
5 Арія короля Філіпа з опери «Дон Карлос» виконує Гійом Дюссо. Він товаришував з Василем Сліпаком
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Солістка &laquo;Опери на Замку&raquo; в Щецині Гоша Ковальська виконує арію Даліли з опери &laquo;Самсон і Даліла&raquo;. Гоша і Василь були друзями
7 Солістка «Опери на Замку» в Щецині Гоша Ковальська виконує арію Даліли з опери «Самсон і Даліла». Гоша і Василь були друзями
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Уперше Висиль Сліпак поїхав на війну у травні 2014 року, пробув там понад місяць. Позивний &laquo;Міф&raquo; на честь Мефістофеля у нього з&#39;явився одразу. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту.&nbsp;29 червня 2016 року, виконуючи бойове завдання як кулеметник у складі 1-шої штурмової роти Добровольчого українського корпусу &laquo;Правий сектор&raquo; (ДУК ПС), Василь Сліпак загинув &nbsp;
9 Уперше Висиль Сліпак поїхав на війну у травні 2014 року, пробув там понад місяць. Позивний «Міф» на честь Мефістофеля у нього з'явився одразу. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. 29 червня 2016 року, виконуючи бойове завдання як кулеметник у складі 1-шої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» (ДУК ПС), Василь Сліпак загинув

 

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