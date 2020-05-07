Херсонес Таврійський – єдиний античний поліс Північного Причорномор'я. Його заснували стародавні греки в V столітті до н.е. Життя в місті тривало аж до кінця XIV століття.
Протягом двох тисяч років Херсонес був великим політичним, економічним і культурним центром. Запустіння в місті починає панувати з XIII століття після кількох набігів монголів і через зростання торговельної конкуренції з генуезцями.
Руїни Херсонеса розташовані біля Карантинної бухти сучасного Севастополя. Зараз він входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і пам'яток культурної спадщини національного значення України.
Перші організовані розкопки в місті починаються в XIX столітті. Тепер це один з найвідоміших туристичних об'єктів Севастополя і Криму.
Ці фотографії були знайдені кореспондентами в руїнах філії Донецького інституту агропромислового виробництва в селі Піски Донецької області в листопаді 2015 року. Їх автором виявився колишній працівник інституту, житель селища Володимир Іванович Вістяк.
Протягом двох тисяч років Херсонес був великим політичним, економічним і культурним центром. Запустіння в місті починає панувати з XIII століття після кількох набігів монголів і через зростання торговельної конкуренції з генуезцями.
Руїни Херсонеса розташовані біля Карантинної бухти сучасного Севастополя. Зараз він входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і пам'яток культурної спадщини національного значення України.
Перші організовані розкопки в місті починаються в XIX столітті. Тепер це один з найвідоміших туристичних об'єктів Севастополя і Криму.
Ці фотографії були знайдені кореспондентами в руїнах філії Донецького інституту агропромислового виробництва в селі Піски Донецької області в листопаді 2015 року. Їх автором виявився колишній працівник інституту, житель селища Володимир Іванович Вістяк.
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