8 У V столітті місто входить до складу Візантійської імперії і до XIII століття залишається її форпостом в Криму. В цей час Херсонес періодично воює з Хозарським каганатом, Київською Руссю, печенігами і половцями. На сьогодні відомо, що місто на той час завоювали один раз. У 988 році його завоював великий князь київський і новгородський Володимир Великий, де він, за переказами, прийняв хрещення