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07 травня 2020, Київ 19:14
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Крим на фотоплівці: Херсонес за часів СРСР (фотогалерея)

Херсонес Таврійський – єдиний античний поліс Північного Причорномор'я. Його заснували стародавні греки в V столітті до н.е. Життя в місті тривало аж до кінця XIV століття.

Протягом двох тисяч років Херсонес був великим політичним, економічним і культурним центром. Запустіння в місті починає панувати з XIII століття після кількох набігів монголів і через зростання торговельної конкуренції з генуезцями.

Руїни Херсонеса розташовані біля Карантинної бухти сучасного Севастополя. Зараз він входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і пам'яток культурної спадщини національного значення України.

Перші організовані розкопки в місті починаються в XIX столітті. Тепер це один з найвідоміших туристичних об'єктів Севастополя і Криму.

Ці фотографії були знайдені кореспондентами в руїнах філії Донецького інституту агропромислового виробництва в селі Піски Донецької області в листопаді 2015 року. Їх автором виявився колишній працівник інституту, житель селища Володимир Іванович Вістяк.
Через століття після заснування Херсонес стає могутнім містом і ділить території північно-західного Криму з іншим грецьким царством &ndash; Боспорським. Місто було прикладом поліса-фортеці з сільськогосподарськими угіддями &ndash; хорами. За словами істориків, площа міста з сільгоспугіддями досягала розмірів забудови житлових районів сучасного Севастополя
1 Через століття після заснування Херсонес стає могутнім містом і ділить території північно-західного Криму з іншим грецьким царством – Боспорським. Місто було прикладом поліса-фортеці з сільськогосподарськими угіддями – хорами. За словами істориків, площа міста з сільгоспугіддями досягала розмірів забудови житлових районів сучасного Севастополя
Руїни колонади середньовічної базиліки. Це одна з найвідоміших визначних пам&#39;яток, знайдена в Херсонесі. Ймовірно, вона була побудована в VI столітті на місці більш раннього храму. За інформацією різних історичних джерел, місто збереглося практично в первозданному стані до XVIII століття
2 Руїни колонади середньовічної базиліки. Це одна з найвідоміших визначних пам'яток, знайдена в Херсонесі. Ймовірно, вона була побудована в VI столітті на місці більш раннього храму. За інформацією різних історичних джерел, місто збереглося практично в первозданному стані до XVIII століття
При створенні музею-заповідника &laquo;Херсонес Таврійський&raquo; у базиліці зберігалася мозаїка на початкових місцях, проте в подальшому більшу її частину прибрали в музейні приміщення. На фото &ndash; оригінальна грецька мозаїка на підлозі перед входом в центральний зал. Напис грецькою мовою говорить &laquo;Всяке дихання нехай хвалить Господа&raquo;
3 При створенні музею-заповідника «Херсонес Таврійський» у базиліці зберігалася мозаїка на початкових місцях, проте в подальшому більшу її частину прибрали в музейні приміщення. На фото – оригінальна грецька мозаїка на підлозі перед входом в центральний зал. Напис грецькою мовою говорить «Всяке дихання нехай хвалить Господа»
Частина купелі базиліки. На фото видно частину оригінального музичного зображення. У верхньому правому куті фотографії &ndash; павич (символ Воскресіння), виготовлений з мармуру, різнобарвного вапняку і темно-зеленої смальти. Птах зображений в анфас з розпущеним хвостом. По обидва боки від нього видно мозаїчні зображення голубів, (символ Святого Духа) обрамлені в круглі медальйони
4 Частина купелі базиліки. На фото видно частину оригінального музичного зображення. У верхньому правому куті фотографії – павич (символ Воскресіння), виготовлений з мармуру, різнобарвного вапняку і темно-зеленої смальти. Птах зображений в анфас з розпущеним хвостом. По обидва боки від нього видно мозаїчні зображення голубів, (символ Святого Духа) обрамлені в круглі медальйони
Вежа Зенона (фортечна вежа) &ndash; оборонна споруда міста, що збереглася найкраще. Вежа прикривала підхід до Херсонеса Таврійському з півдня. Висота вежі становить дев&#39;ять метрів, діаметр &ndash; понад 23 метрів. Її назва умовна. Археологи знайшли білу мармурову плиту, вмуровану в основу башти, на якій було написано, що візантійський імператор Зенон Ісаврієць виділив гроші на її ремонт
5 Вежа Зенона (фортечна вежа) – оборонна споруда міста, що збереглася найкраще. Вежа прикривала підхід до Херсонеса Таврійському з півдня. Висота вежі становить дев'ять метрів, діаметр – понад 23 метрів. Її назва умовна. Археологи знайшли білу мармурову плиту, вмуровану в основу башти, на якій було написано, що візантійський імператор Зенон Ісаврієць виділив гроші на її ремонт
Аркова кладка, що збереглася. Жителі міста вирощували виноград, пшеницю і займалися торгівлею. Купці привозили в місто товари з Малої Азії, материкової Греції та островів Егейського моря. Сюди доставляли прикраси, зброю, посуд, оливкову олію і мармур. З міста на материкову Грецію везли хліб, худобу, шкіру, хутро і мед
6 Аркова кладка, що збереглася. Жителі міста вирощували виноград, пшеницю і займалися торгівлею. Купці привозили в місто товари з Малої Азії, материкової Греції та островів Егейського моря. Сюди доставляли прикраси, зброю, посуд, оливкову олію і мармур. З міста на материкову Грецію везли хліб, худобу, шкіру, хутро і мед
Праворуч на фотографії &ndash; оборонні стіни Херсонеса. З II століття до н.е. місто періодично веде війну зі скіфами, для чого об&#39;єднується для битв з Боспорським царством. Через три століття в Херсонесі утверджується влада Римської імперії. У місті стоять римські легіони, а в гавані &ndash; флот. Звідси вони періодично здійснюють експедиції для відсічі скіфам
7 Праворуч на фотографії – оборонні стіни Херсонеса. З II століття до н.е. місто періодично веде війну зі скіфами, для чого об'єднується для битв з Боспорським царством. Через три століття в Херсонесі утверджується влада Римської імперії. У місті стоять римські легіони, а в гавані – флот. Звідси вони періодично здійснюють експедиції для відсічі скіфам
У V столітті місто входить до складу Візантійської імперії і до XIII століття залишається її форпостом в Криму. В цей час Херсонес періодично воює з Хозарським каганатом, Київською Руссю, печенігами і половцями. На сьогодні відомо, що місто на той час завоювали один раз. У 988 році його завоював великий князь київський і новгородський Володимир Великий, де він, за переказами, прийняв хрещення
8 У V столітті місто входить до складу Візантійської імперії і до XIII століття залишається її форпостом в Криму. В цей час Херсонес періодично воює з Хозарським каганатом, Київською Руссю, печенігами і половцями. На сьогодні відомо, що місто на той час завоювали один раз. У 988 році його завоював великий князь київський і новгородський Володимир Великий, де він, за переказами, прийняв хрещення
Руїни Херсонеса і краєвид на Севастополь часів СРСР
9 Руїни Херсонеса і краєвид на Севастополь часів СРСР
Краєвид на руїни Володимирського собору. Його побудували біля античних руїн у XIX столітті
10 Краєвид на руїни Володимирського собору. Його побудували біля античних руїн у XIX столітті
Під час Другої світової війни собор був зруйнований. У 2004 році його відновили
11 Під час Другої світової війни собор був зруйнований. У 2004 році його відновили
Дзвін &ndash; один із символів Херсонеса XIX століття. За однією з версій, його відправили до Севастополя в 1803 році. Після поразки Російської імперії в Кримській війні 1853-1856 років, війська Англії та Франції вивезли дзвін у Париж як трофей і розмістили на соборі Паризької Богоматері, звідки його вдалося повернути в 1913 році. За іншою версією, його відлили приблизно в 1890 році, незадовго перед завершенням будівництва собору
12 Дзвін – один із символів Херсонеса XIX століття. За однією з версій, його відправили до Севастополя в 1803 році. Після поразки Російської імперії в Кримській війні 1853-1856 років, війська Англії та Франції вивезли дзвін у Париж як трофей і розмістили на соборі Паризької Богоматері, звідки його вдалося повернути в 1913 році. За іншою версією, його відлили приблизно в 1890 році, незадовго перед завершенням будівництва собору
Море поблизу Херсонеса. У 2012 році вчені відділу підводної археології національного заповідника &laquo;Херсонес Таврійський&raquo; здійснили дослідження морського дна в адміністративних межах всього Севастополя. З дна моря вони підняли артефакти Середньовіччя: 12 кам&#39;яних якорів вагою до 60 кг
13 Море поблизу Херсонеса. У 2012 році вчені відділу підводної археології національного заповідника «Херсонес Таврійський» здійснили дослідження морського дна в адміністративних межах всього Севастополя. З дна моря вони підняли артефакти Середньовіччя: 12 кам'яних якорів вагою до 60 кг

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