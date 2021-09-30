«Камені спотикання» – це міжнародний проєкт, покликаний вшанувати пам’ять жертв нацизму. В його ідеї лежить встановлення меморіального «каменю», невеликої металевої таблички з відомостями про особу, яка загинула від рук нацистів або врятувалась попри переслідування.
«Камені спотикання» встановлюються поблизу останнього місця проживання, роботи або навчання особи, аби перехожі метафорично «спотикнулись» через нього та зупинились на хвилинку, замислившись про людину, яка жила тут колись. Всього у Києві буде встановлено 80 таких каменів.
«Камені спотикання»: у Києві вшановують пам'ять жертв нацизму (фоторепортаж)
На знак вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру на вулицях Києва закладають перші «камені спотикання».
«Камені спотикання» – це міжнародний проєкт, покликаний вшанувати пам’ять жертв нацизму. В його ідеї лежить встановлення меморіального «каменю», невеликої металевої таблички з відомостями про особу, яка загинула від рук нацистів або врятувалась попри переслідування.
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