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На фото: надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський.



«Тисячам людей так не пощастило, і вони не змогли втекти. Їх розстріляли, і вони зустріли свою смерть у Бабиному Яру. Проєкт, який ми сьогодні започатковуємо, є важливим тому, що Голокост – це не просто цифри, не просто статистика. Ми говоримо про 6 мільйонів людських життів, і кожен із них заслуговує на те, щоб його пам'ятали», – сказав Бродський