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«Камені спотикання»: у Києві вшановують пам'ять жертв нацизму (фоторепортаж)

На знак вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру на вулицях Києва закладають перші «камені спотикання».

«Камені спотикання» – це міжнародний проєкт, покликаний вшанувати пам’ять жертв нацизму. В його ідеї лежить встановлення меморіального «каменю», невеликої металевої таблички з відомостями про особу, яка загинула від рук нацистів або врятувалась попри переслідування.

«Камені спотикання» встановлюються поблизу останнього місця проживання, роботи або навчання особи, аби перехожі метафорично «спотикнулись» через нього та зупинились на хвилинку, замислившись про людину, яка жила тут колись. Всього у Києві буде встановлено 80 таких каменів.

&laquo;Камені спотикання&raquo; (нім. stolpersteine (&laquo;штольперштайне&raquo;)&nbsp;&ndash; це бруківка розміром 10&times;10&nbsp;см, бетонний куб з латунним покриттям із вписаними іменами та роками життя жертв, знищених, чи переслідуваних нацистами. Символічний проект Stolperstein був ініційований німецьким митцем Гюнтером Демнігом у 1996&nbsp;році, і продовжується й понині
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«Камені спотикання» (нім. stolpersteine («штольперштайне») – це бруківка розміром 10×10 см, бетонний куб з латунним покриттям із вписаними іменами та роками життя жертв, знищених, чи переслідуваних нацистами. Символічний проект Stolperstein був ініційований німецьким митцем Гюнтером Демнігом у 1996 році, і продовжується й понині
Перший &laquo;камінь спотикання&raquo; в Києві встановили сьогодні, 30 вересня, для Людмили Ткач за адресою: вул. Фролівська, 3. Людмила Ткач пережила бійню у Бабиному Яру ще п&rsquo;ятирічною дитиною разом із матір&rsquo;ю
2 Перший «камінь спотикання» в Києві встановили сьогодні, 30 вересня, для Людмили Ткач за адресою: вул. Фролівська, 3. Людмила Ткач пережила бійню у Бабиному Яру ще п’ятирічною дитиною разом із матір’ю
На фото: надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен. &laquo;Це наша відповідальність нагадувати про людей, які постраждали від терору націонал соціалізму. Нагадати про жорстоко вбитих, а також про тих кого було врятовано, і тих хто допомагав вижити іншим. Їхні історії мають лунати , їхні імені повинні лишатися в пам&#39;яті&raquo;, &ndash; зазначила Фельдгузен
3 На фото: надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен.

«Це наша відповідальність нагадувати про людей, які постраждали від терору націонал соціалізму. Нагадати про жорстоко вбитих, а також про тих кого було врятовано, і тих хто допомагав вижити іншим. Їхні історії мають лунати , їхні імені повинні лишатися в пам'яті», – зазначила Фельдгузен
На фото: надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський. &laquo;Тисячам&nbsp;&nbsp;людей так не пощастило, і вони не змогли втекти. Їх розстріляли, і вони зустріли свою смерть у Бабиному&nbsp; Яру. Проєкт, який ми сьогодні започатковуємо, є важливим тому, що Голокост &ndash; це не просто цифри, не просто статистика. Ми говоримо про 6 мільйонів людських життів, і кожен із них заслуговує на те, щоб його пам&#39;ятали&raquo;, &ndash; сказав Бродський
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На фото: надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський.

«Тисячам  людей так не пощастило, і вони не змогли втекти. Їх розстріляли, і вони зустріли свою смерть у Бабиному  Яру. Проєкт, який ми сьогодні започатковуємо, є важливим тому, що Голокост – це не просто цифри, не просто статистика. Ми говоримо про 6 мільйонів людських життів, і кожен із них заслуговує на те, щоб його пам'ятали», – сказав Бродський
Закладення першого &laquo;каменю спотикання&raquo; в Києві&nbsp;
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Закладення першого «каменю спотикання» в Києві 
Надзвичайні й повноважні посли Німеччини та Ізраїлю покладають квіти&nbsp;
6 Надзвичайні й повноважні посли Німеччини та Ізраїлю покладають квіти 
Крім квітів за давнім єврейським звичаєм клали також і камінці
7 Крім квітів за давнім єврейським звичаєм клали також і камінці
Назва проєкту Stolperstein викликає чимало алюзій. У нацистській Німеччині була антисемітська приказка на випадок коли, раптово спіткнувшись через виступаючий на дорозі камінь, промовлялось: &laquo;Єврей похований тут&raquo;. А у переносному сенсі, stolperstein в німецькій мові означає також &laquo;потенційну проблему&raquo;
8 Назва проєкту Stolperstein викликає чимало алюзій. У нацистській Німеччині була антисемітська приказка на випадок коли, раптово спіткнувшись через виступаючий на дорозі камінь, промовлялось: «Єврей похований тут». А у переносному сенсі, stolperstein в німецькій мові означає також «потенційну проблему»
Майстер закріплює перший &laquo;камінь спотикання&raquo; у Києві
9 Майстер закріплює перший «камінь спотикання» у Києві
Станом на грудень 2019 року у світі було закладено приблизно 80 000 &laquo;штольперштайнів&raquo;
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Станом на грудень 2019 року у світі було закладено приблизно 80 000 «штольперштайнів»
&nbsp;В Україні &laquo;камені спотикання&raquo; можна знайти у Рівному (п&rsquo;ять каменів були встановлені у 2018 році) та Переяславі-Хмельницькому (6 каменів встановили у 2009 році та ще 3 &ndash; у 2017-му)
11  В Україні «камені спотикання» можна знайти у Рівному (п’ять каменів були встановлені у 2018 році) та Переяславі-Хмельницькому (6 каменів встановили у 2009 році та ще 3 – у 2017-му)
Перший &laquo;камінь спотикання&raquo; Києва присвячений Людмилі Ткач. Під час розстрілу їй було 5 років. Її мати Олена зуміла&nbsp;впасти в Яр перед пострілами та прикрила собою тільце дитини. Вони врятувались обидві. Ближче до ранку мати з дитиною змогли вибратися в місто, а потім втекли до села
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Перший «камінь спотикання» Києва присвячений Людмилі Ткач. Під час розстрілу їй було 5 років. Її мати Олена зуміла впасти в Яр перед пострілами та прикрила собою тільце дитини. Вони врятувались обидві. Ближче до ранку мати з дитиною змогли вибратися в місто, а потім втекли до села
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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