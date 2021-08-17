Конституція Пилипа Орлика в Києві – фоторепортаж з відкриття виставки

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому латинський переклад договірних статей «Конституції Пилипа Орлика», привезений на експозицію зі Швеції, виставили розкритим на другій і третій статтях.

У дописі про це у фейсбуці 16 серпня він так коротко передав зміст цих статей у латинському перекладі:

«Стаття 2. Недоторканність українських кордонів, які пролягають по ріці Случ і затверджені угодами, щоби не порушувалася у майбутньому після завершення війни.

Стаття 3. Оскільки козаки здавна пов’язані із непереможним скитським народом і походженням і законами близького сусідства, отож, для кращої і надійнішої безпеки нашої Вітчизни ясновельможний гетьман повинен домогтися від найяснішого хана відновлення колишніх побратимських стосунків із Кримською державою, оружної підтримки й затвердження цього навічно у договорі»