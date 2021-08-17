Конституція Пилипа Орлика в Києві – фоторепортаж з відкриття виставки

16 серпня в Києві відбулася урочиста церемонія відкриття виставкового проєкту «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини ΧVII–XVIII ст.: до 30-річчя Незалежності України», на якій представлено оригінал латинського перекладу Конституції Пилипа Орлика. Конституцію Орлика (1710 рік) привезли зі Швеції з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України. Конституція прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення. Конституція Пилипа Орлика – перша в світі конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління, і в якій окреслювались державні кордони.
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