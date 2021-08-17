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Конституція Пилипа Орлика в Києві – фоторепортаж з відкриття виставки

16 серпня в Києві відбулася урочиста церемонія відкриття виставкового проєкту «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини ΧVII–XVIII ст.: до 30-річчя Незалежності України», на якій представлено оригінал латинського перекладу Конституції Пилипа Орлика. Конституцію Орлика (1710 рік) привезли зі Швеції з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України. Конституція прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення. Конституція Пилипа Орлика – перша в світі конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління, і в якій окреслювались державні кордони.
Зліва направо: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, генеральна директорка Національного заповідника &laquo;Софія Київська&raquo; Неля Куковальська та посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг під час відкриття виставки &laquo;Раритети Української козацької держави &ndash; Гетьманщини&raquo; в Софійському соборі
1 Зліва направо: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська та посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг під час відкриття виставки «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини» в Софійському соборі
Під час відкриття виставки
2 Під час відкриття виставки
Знак гідності голови Української Держави (знак влади&nbsp;президентів УНР в екзилі), оригінал
3 Знак гідності голови Української Держави (знак влади президентів УНР в екзилі), оригінал
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (ліворуч) та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відкриття виставки
4 Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (ліворуч) та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відкриття виставки
Універсал гетьмана Івана Мазепи під час відкриття виставки &laquo;Раритети Української козацької держави &ndash; Гетьманщини&raquo;
5 Універсал гетьмана Івана Мазепи під час відкриття виставки «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини»
Відвідувачі розглядають експонати виставки у Софійському соборі
6 Відвідувачі розглядають експонати виставки у Софійському соборі
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&laquo;Хорея Козацька&raquo;&nbsp;&ndash; музичний колектив стародавньої музики з Києва під час відкриття виставки&nbsp;
8 «Хорея Козацька» – музичний колектив стародавньої музики з Києва під час відкриття виставки 
Гетьманська булава, яка, вірогідно, спершу належала Іванові Мазепі, а згодом &ndash; Пилипу Орлику, оригінал
9 Гетьманська булава, яка, вірогідно, спершу належала Іванові Мазепі, а згодом – Пилипу Орлику, оригінал
Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг під час відкриття виставки
10 Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг під час відкриття виставки
Універсал гетьмана Івана Мазепи&nbsp;
11 Універсал гетьмана Івана Мазепи 
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Відвідувач розглядає експонати виставки &laquo;Раритети Української козацької держави &ndash; Гетьманщини&raquo; в Софійському соборі
13 Відвідувач розглядає експонати виставки «Раритети Української козацької держави – Гетьманщини» в Софійському соборі
Універсал гетьмана Івана Мазепи
14 Універсал гетьмана Івана Мазепи
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому латинський переклад договірних статей &laquo;Конституції Пилипа Орлика&raquo;, привезений на експозицію зі Швеції, виставили розкритим на другій і третій статтях. У дописі про це у фейсбуці 16 серпня він так коротко передав зміст цих статей у латинському перекладі: &laquo;Стаття 2. Недоторканність українських кордонів, які пролягають по ріці Случ і затверджені угодами, щоби не порушувалася у майбутньому після завершення війни. Стаття 3. Оскільки козаки здавна пов&rsquo;язані із непереможним скитським народом і походженням і законами близького сусідства, отож, для кращої і надійнішої безпеки нашої Вітчизни ясновельможний гетьман повинен домогтися від найяснішого хана відновлення колишніх побратимських стосунків із Кримською державою, оружної підтримки й затвердження цього навічно у договорі&raquo;
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому латинський переклад договірних статей «Конституції Пилипа Орлика», привезений на експозицію зі Швеції, виставили розкритим на другій і третій статтях.

У дописі про це у фейсбуці 16 серпня він так коротко передав зміст цих статей у латинському перекладі:

«Стаття 2. Недоторканність українських кордонів, які пролягають по ріці Случ і затверджені угодами, щоби не порушувалася у майбутньому після завершення війни.

Стаття 3. Оскільки козаки здавна пов’язані із непереможним скитським народом і походженням і законами близького сусідства, отож, для кращої і надійнішої безпеки нашої Вітчизни ясновельможний гетьман повинен домогтися від найяснішого хана відновлення колишніх побратимських стосунків із Кримською державою, оружної підтримки й затвердження цього навічно у договорі»
&laquo;За сім днів до установчого саміту Кримської платформи Конституція 1710 року нагадує нам, що немає нічого більш природного, ніж наша з Кримом єдність. Це сильна енергетична підтримка для нас&raquo;, &ndash; наголосив керівник МЗС України Дмитро Кулеба
18 «За сім днів до установчого саміту Кримської платформи Конституція 1710 року нагадує нам, що немає нічого більш природного, ніж наша з Кримом єдність. Це сильна енергетична підтримка для нас», – наголосив керівник МЗС України Дмитро Кулеба
Софійський собор у Києві &ndash; пам&rsquo;ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Русі (1011 рік). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до спадщини ЮНЕСКО. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
19 Софійський собор у Києві – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Русі (1011 рік). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до спадщини ЮНЕСКО. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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