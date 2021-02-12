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12 лютого 2021, Київ 23:46
Фотогалереї

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів у Києві – фоторепортаж

У Києві на Співочому полі відкрився Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Ліхтарі у формі панд, фламінго, гігантського Вогняного Лева та інших об’єктів скеровують до образів із китайських народних казок.
12 лютого почався Новий рік за китайським календарем. З цієї нагоди у Києві відкрився Фестиваль гігантських китайських ліхтарів
1 12 лютого почався Новий рік за китайським календарем. З цієї нагоди у Києві відкрився Фестиваль гігантських китайських ліхтарів
Для глядачів також влаштували вогняне шоу
2 Для глядачів також влаштували вогняне шоу
Всього на&nbsp;Співочому полі облаштували понад 30 тематичних локацій
3 Всього на Співочому полі облаштували понад 30 тематичних локацій
Всі інсталяції виконані вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі досягають шести метрів у висоту
4 Всі інсталяції виконані вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі досягають шести метрів у висоту
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Відвідувачі побачать більше ніж 30&nbsp;ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної. Серед них &ndash; легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево бажань із чарівними пандами,&nbsp;персонажі стародавніх китайських казок та легенд
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Відвідувачі побачать більше ніж 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної. Серед них – легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево бажань із чарівними пандами, персонажі стародавніх китайських казок та легенд
Спеціальним гостем програми став&nbsp; гігантський Вогняний Лев
7 Спеціальним гостем програми став  гігантський Вогняний Лев
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Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки, зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції
9 Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки, зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції
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​Крім гігантських світлових фігур, на гостей чекає захоплююча шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні
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​Крім гігантських світлових фігур, на гостей чекає захоплююча шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні
А також костюмовані актори &ndash; аніматори, атракціони для дорослих та дітей, фуд-корти, тематичні зони, майстер-класи та інтерактиви
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А також костюмовані актори – аніматори, атракціони для дорослих та дітей, фуд-корти, тематичні зони, майстер-класи та інтерактиви
Фестиваль триватиме з&nbsp;12 лютого по&nbsp;28 березня 2021 року. Відвідати його можна буде щодня з&nbsp;17:00 до&nbsp;22:00. Вхід платний
13 Фестиваль триватиме з 12 лютого по 28 березня 2021 року. Відвідати його можна буде щодня з 17:00 до 22:00. Вхід платний
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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