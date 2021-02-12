Фестиваль гігантських китайських ліхтарів у Києві – фоторепортаж

Відвідувачі побачать більше ніж 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної. Серед них – легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево бажань із чарівними пандами, персонажі стародавніх китайських казок та легенд
Крім гігантських світлових фігур, на гостей чекає захоплююча шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні
А також костюмовані актори – аніматори, атракціони для дорослих та дітей, фуд-корти, тематичні зони, майстер-класи та інтерактиви
Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.
instagram.com/serhii_nuzhnenko
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