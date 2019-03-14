«Годі нас вбивати»: «лежачий» протест велосипедистів під КМДА – фото

14 березня десятки велосипедистів влаштували «лежачий» протест біля Київської міської державної адміністрації. Акція пов'язана зі смертю літнього чоловіка, якого 28 лютого збив автомобіль на велопереїзді в столиці (проспект Бажана), а також інші ДТП, де постраждали велосипедисти. Учасники протесту вважають, що в смерті людини є вина чиновників мерії Києва, які саботують розвиток велосипедної мережі міста і паралельно ухвалюють рішення щодо підвищення швидкості на магістральних вулицях до 80 км/год.

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