Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Березень 2019, Київ 15:04
Фотогалереї

«Годі нас вбивати»: «лежачий» протест велосипедистів під КМДА – фото

14 березня десятки велосипедистів влаштували «лежачий» протест біля Київської міської державної адміністрації. Акція пов'язана зі смертю літнього чоловіка, якого 28 лютого збив автомобіль на велопереїзді в столиці (проспект Бажана), а також інші ДТП, де постраждали велосипедисти. Учасники протесту вважають, що в смерті людини є вина чиновників мерії Києва, які саботують розвиток велосипедної мережі міста і паралельно ухвалюють рішення щодо підвищення швидкості на магістральних вулицях до 80 км/год.
1
2
3
4
5
6

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG