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Битва на Бахмутському напрямку: виїзд мінометників ЗСУ на бойові позиції (фоторепортаж)

Українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку. За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російська армія намагається чинити «відчайдушний опір», і ситуація «залишається напруженою». Він каже, що ЗСУ ведуть наступальні дії на окремих напрямках, «займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту».

Піхоту в окопах прикривають мінометники. Військові ЗСУ показали, як вдається застосовувати в бойових умовах французькі міномети MO-120-RT61.

Донецька область, неподалік лінії фронту. Грунтова дорога йде через поле, яке в минулому році ще було засіяне. Тепер через бойові дії пшениця випалена, поле вкрите вирвами від снарядів, а польові дороги розкатані танками
1 Донецька область, неподалік лінії фронту. Грунтова дорога йде через поле, яке в минулому році ще було засіяне. Тепер через бойові дії пшениця випалена, поле вкрите вирвами від снарядів, а польові дороги розкатані танками
За словами українських військових, на цій ділянці фронту російські війська зменшили атакувальні дії, проте періодично малими групами намагаються штурмувати позиції ЗСУ, шукаючи слабкі місця, але бійці їх зупиняють, завдають втрат і змушують відступати
2 За словами українських військових, на цій ділянці фронту російські війська зменшили атакувальні дії, проте періодично малими групами намагаються штурмувати позиції ЗСУ, шукаючи слабкі місця, але бійці їх зупиняють, завдають втрат і змушують відступати
Приїхали до мінометного розрахунку, військові готують мінометні снаряди
3 Приїхали до мінометного розрахунку, військові готують мінометні снаряди
4
У цей час працюють аеророзвідники &ndash; ретельно оглядають місцевість через невеликі монітори і вишукують ціль, яку артилерія може вразити і тим самим запобігти активним&nbsp; діям російських сил проти ЗСУ
5 У цей час працюють аеророзвідники – ретельно оглядають місцевість через невеликі монітори і вишукують ціль, яку артилерія може вразити і тим самим запобігти активним  діям російських сил проти ЗСУ
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Військові передають на боєприпасах &laquo;вітання&raquo; армії РФ від інших людей &ndash; цей снаряд &laquo;від Іри&raquo;
7 Військові передають на боєприпасах «вітання» армії РФ від інших людей – цей снаряд «від Іри»
Часто одне з перших запитань від військових: &laquo;Що там в Києві?&raquo;. Розмовляємо про сім&#39;ї і цивільне життя&nbsp;
8 Часто одне з перших запитань від військових: «Що там в Києві?». Розмовляємо про сім'ї і цивільне життя 
Все частіше військові висловлюють враження, що цивільні починають забувати, що триває війна
9 Все частіше військові висловлюють враження, що цивільні починають забувати, що триває війна
Аеророзвідка знаходить ціль, лунає команда &laquo;До бою&raquo;. Військові миттєво підбігають до міномета і за координатами наводять його на ціль
10 Аеророзвідка знаходить ціль, лунає команда «До бою». Військові миттєво підбігають до міномета і за координатами наводять його на ціль
Словом &laquo;міна&raquo; мінометники дають сигнал до пострілу, військові закривають долонями вуха та відкривають рота &ndash; це рятує &nbsp;від контузії та запобігає баротравмам
11 Словом «міна» мінометники дають сигнал до пострілу, військові закривають долонями вуха та відкривають рота – це рятує  від контузії та запобігає баротравмам
Після роботи по цілі міномет маскують
12 Після роботи по цілі міномет маскують
&laquo;Матрас&raquo;, як називають військові дрон DJI Matrice 300, після заміни батареї летить далі шукати цілі і контролювати лінію
13 «Матрас», як називають військові дрон DJI Matrice 300, після заміни батареї летить далі шукати цілі і контролювати лінію
Польова квітка на бронежилеті бійця ЗСУ
14 Польова квітка на бронежилеті бійця ЗСУ
Дорога&nbsp;на інші позиції ЗСУ. У водія легке поранення
15 Дорога на інші позиції ЗСУ. У водія легке поранення
&nbsp;Місто Часів Яр, яке методично знищує&nbsp;російська армія
16  Місто Часів Яр, яке методично знищує російська армія
Починається обстріл позицій ЗСУ російськими військами
17 Починається обстріл позицій ЗСУ російськими військами
На філіжанці у закинутому підвалі &ndash; назва міста, яке стало епіцентром запеклих боїв і зараз повністю зруйноване
18 На філіжанці у закинутому підвалі – назва міста, яке стало епіцентром запеклих боїв і зараз повністю зруйноване
Аеророзвідники знаходять ціль &ndash; це скупчення російських військових у посадках неподалік Бахмуту. Знов лунає команда &laquo;До бою&raquo;
19 Аеророзвідники знаходять ціль – це скупчення російських військових у посадках неподалік Бахмуту. Знов лунає команда «До бою»
За словами українських військових, міномет французького виробництва звичайною міною б&rsquo;є точно на відстань до 8,5 кілометрів
20 За словами українських військових, міномет французького виробництва звичайною міною б’є точно на відстань до 8,5 кілометрів
Прозвучав сигнал &laquo;Міна&raquo;
21 Прозвучав сигнал «Міна»
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Тим часом бійці готують боєприпаси до наступних пострілів
23 Тим часом бійці готують боєприпаси до наступних пострілів
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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