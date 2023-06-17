Українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку. За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російська армія намагається чинити «відчайдушний опір», і ситуація «залишається напруженою». Він каже, що ЗСУ ведуть наступальні дії на окремих напрямках, «займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту».

Піхоту в окопах прикривають мінометники. Військові ЗСУ показали, як вдається застосовувати в бойових умовах французькі міномети MO-120-RT61.