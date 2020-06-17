«Зупинимо наступ на український простір» – акція під комітетами Верховної Ради у 10 фото

17 червня під стінами комітетів Верховної Ради відбулася акція «Зупинимо наступ на український простір». Саме в цей час парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні мав розглядати законопроєкт депутата з фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо мови навчання нацменшин.
Учасники акції показали театральне дійство під назвою «Урядовий квартал» за участю «Януковича», «Зеленського» і «Пореченкова».
Напередодні, 15 червня, понад 100 митців, учених, журналістів, ветеранів війна та громадських діячів оприлюднили звернення із закликом до влади зупинити наступ на український простір.
Учасники акції показали театральне дійство під назвою «Урядовий квартал» за участю «Януковича», «Зеленського» і «Пореченкова».
Напередодні, 15 червня, понад 100 митців, учених, журналістів, ветеранів війна та громадських діячів оприлюднили звернення із закликом до влади зупинити наступ на український простір.
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