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17 червня 2020, Київ 23:01
Фотогалереї

«Зупинимо наступ на український простір» – акція під комітетами Верховної Ради у 10 фото

17 червня під стінами комітетів Верховної Ради відбулася акція «Зупинимо наступ на український простір». Саме в цей час парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні мав розглядати законопроєкт депутата з фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо мови навчання нацменшин.

Учасники акції показали театральне дійство під назвою «Урядовий квартал» за участю «Януковича», «Зеленського» і «Пореченкова».​

Напередодні, 15 червня, понад 100 митців, учених, журналістів, ветеранів війна та громадських діячів оприлюднили звернення із закликом до влади зупинити наступ на український простір.​
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UKRAINE – Rally against changes in language law, Kyiv, 17Jun2020
7 UKRAINE – Rally against changes in language law, Kyiv, 17Jun2020
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