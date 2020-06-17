«Зупинимо наступ на український простір» – акція під комітетами Верховної Ради у 10 фото





Учасники акції показали театральне дійство під назвою «Урядовий квартал» за участю «Януковича», «Зеленського» і «Пореченкова».​



Напередодні, 15 червня, понад 100 митців, учених, журналістів, ветеранів війна та громадських діячів 17 червня під стінами комітетів Верховної Ради відбулася акція «Зупинимо наступ на український простір». Саме в цей час парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні мав розглядати законопроєкт депутата з фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо мови навчання нацменшин.Учасники акції показали театральне дійство під назвою «Урядовий квартал» за участю «Януковича», «Зеленського» і «Пореченкова».​Напередодні, 15 червня, понад 100 митців, учених, журналістів, ветеранів війна та громадських діячів оприлюднили звернення із закликом до влади зупинити наступ на український простір.​

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