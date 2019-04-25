«Мова – це зброя». Під Раду люди прийшли підтримати мовний закон – фоторепортаж

Близько тисячі людей зібралося під стінами українського парламенту, де проходила акція на підтримку закону про державну мову. Учасники тримали в руках плакати із закликами говорити українською і підтримати мовний закон.



Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 депутатів. Перед тим на пленарному засіданні парламент закінчив розгляд поправок до цього законопроекту. На голосування до парламенту завітали екс-президент України Віктор Ющенко і почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

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