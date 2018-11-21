У Будинку профспілок відкрили частину «Музею Майдану» – фоторепортаж

21 листопада Національний музей Революції гідності відкрив Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану в Будинку профспілок. Перша виставка в ньому називається «Назустріч свободі!» й розповідає про події Євромайдану. Експозиція розміщена на двох поверхах. Загальна площа інфоцентру – близько 120 квадратних метрів. Завдяки мультимедійним засобам відвідувачі цілковито поринуть в атмосферу подій революції, зокрема через оповіді її учасників. Окрім тимчасової експозиції, в інфоцентрі облаштовано зону відпочинку. Кожен може більше дізнатися про екскурсійний маршрут «Місця Революції гідності» і про діяльність музею загалом. Простір буде інтерактивним: відвідувачі не просто ставатимуть спостерігачами, а й долучаться до творення нових сенсів експозиції. Так, наприклад, на другому поверсі одна зі стін відтворюватиме стіну з дерев’яних брусків, на яких майданівці писали назви населених пунктів, звідки були родом. Кожен охочий зможе залишити тут напис. Наразі відкрито одну залу музею.

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