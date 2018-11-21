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21 Листопад 2018, Київ 21:33
Фотогалереї

У Будинку профспілок відкрили частину «Музею Майдану» – фоторепортаж

21 листопада Національний музей Революції гідності відкрив Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану в Будинку профспілок. Перша виставка в ньому називається «Назустріч свободі!» й розповідає про події Євромайдану. Експозиція розміщена на двох поверхах. Загальна площа інфоцентру – близько 120 квадратних метрів. Завдяки мультимедійним засобам відвідувачі цілковито поринуть в атмосферу подій революції, зокрема через оповіді її учасників. Окрім тимчасової експозиції, в інфоцентрі облаштовано зону відпочинку. Кожен може більше дізнатися про екскурсійний маршрут «Місця Революції гідності» і про діяльність музею загалом. Простір буде інтерактивним: відвідувачі не просто ставатимуть спостерігачами, а й долучаться до творення нових сенсів експозиції. Так, наприклад, на другому поверсі одна зі стін відтворюватиме стіну з дерев’яних брусків, на яких майданівці писали назви населених пунктів, звідки були родом. Кожен охочий зможе залишити тут напис. Наразі відкрито одну залу музею.
Розмальовані каски, що належали активістам Майдану
1 Розмальовані каски, що належали активістам Майдану
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Інформаційні стенди: для того, щоб учасники Революції гідності могли згадати свою участь, а інші &ndash; прочитати та дізнатися більше про ті події
3 Інформаційні стенди: для того, щоб учасники Революції гідності могли згадати свою участь, а інші – прочитати та дізнатися більше про ті події
На виставці представлена величезна мапа, де показані всі барикади та пам’ятні місця подій Майдану
4 На виставці представлена величезна мапа, де показані всі барикади та пам’ятні місця подій Майдану
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На виставці представлений проект Aftermath VR: Euromaidan, над яким працювала команда New Cave Media. Проект розповідає про трагічні події ранку 20 лютого 2014 року в інноваційному форматі віртуальної реальності. Вдягнувши VR-шолом, кожен може опинитися на Інститутській та через архівні матеріали, артефакти з Майдану та 360&deg;-інтерв&rsquo;ю з очевидцями дізнатися більше про те, що сталося &laquo;чорного четверга&raquo;
6 На виставці представлений проект Aftermath VR: Euromaidan, над яким працювала команда New Cave Media. Проект розповідає про трагічні події ранку 20 лютого 2014 року в інноваційному форматі віртуальної реальності. Вдягнувши VR-шолом, кожен може опинитися на Інститутській та через архівні матеріали, артефакти з Майдану та 360°-інтерв’ю з очевидцями дізнатися більше про те, що сталося «чорного четверга»
Під час відкриття заходу були присутні учасники Революції гідності, особи, які постраждали під час участі в масових акціях, представники влади (справа наліво): міністр культури Євген Нищук, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні &ndash; Музею Революції гідності Ігор Пошивайло, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів
7 Під час відкриття заходу були присутні учасники Революції гідності, особи, які постраждали під час участі в масових акціях, представники влади (справа наліво): міністр культури Євген Нищук, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності Ігор Пошивайло, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів
Один із символів Майдану &ndash; автомобільна шина. Музей працюватиме з 11-ї до 19-ї години у всі дні, крім понеділка
8 Один із символів Майдану – автомобільна шина. Музей працюватиме з 11-ї до 19-ї години у всі дні, крім понеділка

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